Minimálnu mzdu čaká historický skok

Minimálna mzda na Slovensku by v budúcom roku mala dosiahnuť 480 eur. V porovnaní s týmto rokom by sa tak mala zvýšiť o 45 eur. Ak návrh odobrí vláda, pôjde o najvyšší nárast minimálnej mzdy v histórii.

Zvýšiť minimálnu mzdu z tohtoročných 435 eur na 480 eur navrhlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Odborári so zamestnávateľmi sa totiž rovnako ako každý rok nedohodli na raste minimálnych platov. Po skúsenostiach z minulých rokov firmy odmietli na túto tému s odborármi vôbec rokovať. Kým v predchádzajúcich rokoch väčšinou odsudzovali zvyšovanie minimálnej mzdy, odborári tlačili na jej čo najvyšší nárast. V tomto roku Konfederácia odborových zväzov navrhovala až 492 eur.

Výrazný skok minimálnych platov naznačil už koncom apríla premiér Robert Fico (Smer). Podľa neho by sa v budúcom roku mali priblížiť k hranici 500 eur, v roku 2019 ju aj prekonať. Postupne by sa mala minimálna mzda dostať až na úroveň 60 percent priemernej mzdy.

Aj keď stanovený najnižší plat poberá len malý počet zamestnancov, zamestnávatelia akékoľvek zvyšovanie tradične odmietajú. Tvrdia, že to brzdí zamestnávanie ľudí s nízkou kvalifikáciou a ohrozuje pracovné miesta predovšetkým v menších firmách. „V mnohých firmách, ktoré zastupujeme, to rolu zohrá. Problémy to môže spôsobiť v takých službách, ako je textil, kde spoločnosti zápasia s konkurenčným lacnejším čínskym textilom. V tejto oblasti pracujú najmä ženy, ktoré už sú vo vyššom veku a nezamestnateľné inde, čiže tam zvýšiť minimálnu mzdu je riziko. Myslím si, že návrh na rast o 45 eur nebol robený dosť citlivo. Následkom môže byť prepúšťanie v menších firmách alebo zamestnávanie na čiastkové, nie na plné úväzky,“ povedal generálny sekretár Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenska Oto Nevický.

S navrhnutou sumou majú problém aj odborári. Im sa však zdá nízka a budú trvať na svojej hranici 492 eur. „Toto je návrh ministerstva práce, ktorý je predkladaný na pondelkovú Hospodársku a sociálnu radu. My zotrvávame na svojom návrhu, ktorý sme predložili, a síce na zvýšení minimálnej mzdy na 492 eur. Naším cieľom je približovanie sa k európskemu štandardu, aby výška minimálnej mzdy dosahovala najmenej 60 percent priemernej mzdy v národnom hospodárstve," pripomenula hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov SR Martina Nemethová. V prípade, že sa zamestnávatelia, odborári a vláda do konca augusta nedohodnú, ministerstvo predloží na rokovanie vlády vlastný návrh.

Zamestnanec, ktorý poberá v tomto roku minimálnu mzdu 435 eur, dostane v čistom 374 eur. Po zvýšení na 480 eur by mal dostávať na účet 403 eur. Celková cena práce, teda hrubá mzda spolu s odvodmi, ktoré platí zamestnávateľ, sa zvýši z 561 na 631 eur. Náklady na jedného pracovníka s minimálnou mzdou sa tak pre firmy v budúcom roku zvýšia o 70 eur mesačne. Z tejto sumy dostane zamestnanec v čistom 29 eur, zvyšných 41 eur si zoberie v podobe daní a odvodov štát.

Skok minimálnej mzdy o 45 eur na Slovensku doteraz nikdy nebol. Najvyšší nárast si doteraz zamestnanci s minimálnym platom pripísali v tomto roku, keď im hrubé mzdy vzrástli o 30 eur. Zvýšenie minimálnych platov z 335 na 380 eur predstavuje nárast o 10,34 percenta. Percentuálne už v minulosti minimálne mzdy rástli rýchlejšie. Najvyšší nárast zaznamenali v roku 2000, keď sa medziročne zvýšili o 21,66 percenta. Zamestnanci s minimálnou mzdou si vtedy polepšili zo 120 na 146 eur.