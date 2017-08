Bugár: Apelujem na zodpovednosť v SNS, predčasné voľby nie sú riešením

Ako Bugár vysvetlil na dnešnej tlačovej besede, vyjadrenie prvého podpredsedu SNS Jaroslava Pašku nehovorí o tom, že by si minimálne on alebo niektorí jeho kolegovia uvedomovali zodpovednosť.

„Vyjadrenia pána Pašku boli nezodpovedné, sú nefér a ešte ani nie sú pravdivé,“ povedal Bugár na margo Paškových vyjadrení o tom, že v strane majú pocit, akoby sa Smer-SD a hnutie OĽaNO spojili a útočili na národniarov. Dodal, že ak má niekto pocit, že Smer a líder hnutia Igor Matovič spolupracujú, asi dostal úpal. Bugár dnes okrem toho vyhlásil, že predčasné voľby nie sú riešením pre Slovensko a Slovensko potrebuje stabilitu aj do vnútra, ale aj navonok, hlavne v situácii, keď sa definuje nové európske jadro.

Bugár zdôraznil, že Most-Híd pristupuje k podpisu Koaličnej zmluvy ako k gentlemanskej dohode všetkých partnerov. „Čo Most-Híd podpíše, to aj dodrží,“ dodal Bugár s tým, že občania a krajina si zaslúžia stabilitu dovnútra i navonok smerom k EÚ. „Ohrozenie tejto stability považujem za veľmi nezodpovedné,“ pokračoval predseda Mosta. Ako dodal, jeho strane sa podarilo dostať do Programového vyhlásenia vlády priority ich strany a darí sa im ich aj plniť. „Dnes nemá táto koalícia alternatívu a krajina nemôže byť odsúdená na pokusy, či to niekto dá vo voľbách. Pre nás predčasné voľby alternatívou nie sú, nie sú ani riešením pre Slovensko,“ vyhlásil Bugár. V strane podľa neho očakávajú, že všetci budú pristupovať k plneniu Koaličnej zmluvy zodpovedne a s plnou vážnosťou. „Takáto situácia sa nemôže, nesmie opakovať,“ dodal Bugár. Varoval pred tým, že Koaličná zmluva sa ľahko otvára, ale podstatne ťažšie uzatvára.

Koaličná rada v piatok bude podľa Bugára o tom, že predseda SNS Andrej Danko, ktorý v pondelok oznámil vypovedanie Koaličnej zmluvy, predstaví svoje návrhy. Lídri Smeru Robert Fico, SNS Andrej Danko a Mosta-Híd Béla Bugár sa stretli spolu aj v utorok. Rokovali zhruba hodinu a pol, pred novinárov predstúpil iba Bugár. Verejnosti oznámil, že debata bola úprimná a koalícia má záujem pokračovať ďalej. Po skončení Koaličnej rady prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška pre médiá uviedol, že SNS chce zmeniť Koaličnú zmluvu hlavne pre komunikačné nezhody. Národniari majú takisto pocit, že v regiónoch ich nominanti ešte neobsadili všetky miesta, na ktorých sa v koalícii dohodli. Takisto majú pocit, že Smer-SD a OĽaNO sa koordinujú v útokoch na ich stranu. „Ak sa hovorí o komunikačných problémoch, toto ja považujem za komunikačný problém. Na jednej strane rokujú predsedovia koaličných strán, na druhej strane tí, ktorí ani na Koaličnej rade neboli, poskytujú informácie, ktoré ako keby negovali to, na čom sme sa dohodli,“ tvrdí Bugár.