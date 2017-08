Paška podľa SNS hovoril osobné názory na politické problémy

Ako povedala, Paška išiel v utorok na rokovanie Legislatívnej rady vlády, pričom ho zastavili novinári, ktorým prezentoval vlastné názory a pocity, na čo má politicky právo.

„Hovoril o veciach, ktoré treba v koalícii nastaviť,“ uviedla s tým, že Paška len vyjadril, čo cíti a to, že „jednoduchí ľudia ako Veronika Remišová, nachádzajú na stole materiály, ktoré vychádzajú z precíznych analytických materiálov, s ktorými nemá ako disponovať“.

Preto podľa hovorkyne SNS vzniká u niektorých členov SNS pocit koordinácie, ktorý začal od príchodu Erika Tomáša na Úrad vlády.

Remišová odmieta spojenie so Smerom

Poslankyňa za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO-NOVA) Veronika Remišová odmieta, že by jej niekto zo Smeru alebo z úradu vlády dával na stôl analytické materiály. Ako povedala, eurofondom sa venuje dlho, a to aj pred vstupom do politiky, lebo ju trápi, ako sa míňajú naše spoločné peniaze. „Nepotrebujem žiadne figúrky z úradu vlády, aby mi niečo kládli na stôl,“ vyhlásila.

Remišová pripomenula, že predseda poslaneckého klubu Martin Glváč ju nedávno osočoval a klamal, a preto je vylúčené, aby ona či ktokoľvek z OĽaNO spolupracoval so Smerom. „Každý si môže prečítať moje blogy aj pred vstupom do politiky a porovnať úroveň mojich analýz. Všetky analýzy si robím sama,“ zdôraznila.