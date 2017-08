Policajta mala k streľbe vo Veľkých Levároch dohnať žiarlivosť

Keďže strelcom bol policajt, prípadom sa už zaoberá Inšpekcia Ministerstva vnútra. V čase streľby bola doma aj manželka policajta, ktorú však zbraňou podľa našich informácií muž zákona neohrozoval. Za všetkým by mal byť aj alkohol.

Udalosť potvrdili aj policajti. „Prípadom sa zaoberá Inšpekcia Ministerstva vnútra, preverujeme všetky okolnosti tejto udalosti,“ povedala hovorkyňa rezortu vnútra Andrea Dobiášová.

K udalosti došlo v utorok v noci. Dôvodom mala byť žiarlivosť zo strany muža zákona. „Vypil si a žiarlil na manželku. Tak vytiahol zbraň a viackrát vystrelil, ale bolo to z jeho strany skôr demonštratívne, to znamená, že nemieril na ňu, ale do vzduchu, asi jej tým chcel povedať, že ublíži sám sebe. Taká nešťastná láska,“ povedal rodinný známy, ten nevie o tom, že by v rodine boli dlhodobejšie problémy či nezhody.

„Na vonok majú pekný, usporiadaný vzťah, do tohto ja nevidím,“ povedal. Policajné hliadky privolali do rodinného domu vo Veľkých Levároch v utorok v noci susedia, ktorí sa zobudili na streľbu. Na miesto mali podľa susedov doraziť až štyri policajné autá s dvojčlennými hliadkami. Manželku strelca vypočúvali priamo na mieste, muž zákona našťastie nikoho nezranil.