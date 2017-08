Požiadavky SNS pred koaličnou radou: 13. plat, zníženie daní, pomoc kúpeľníctvu

Ide napríklad o presadenie trinásteho platu pre každého zamestnanca, ktorý by nebol zaťažený odvodmi a daňami. Predseda SNS Andrej Danko hovorí o trinástom plate od marca. Národniari tiež presadzujú ďalšie výhody pre zamestnancov. Ide napríklad o cestovné šeky. Tie by mali dostávať aj dôchodcovia.

Keďže sa darí ekonomike štátu, SNS presadzuje zníženie daňového zaťaženia. Pri týchto témach však naráža na neochotu ministra financií Petra Kažimíra. Národniarom tiež prekáža, že o zvýšenie platov učiteľov museli zviesť veľký politický boj s premiérom Robertom Ficom.

Šéf národniarov Andrej Danko. Autor: Robert Hüttner, Pravda, Robert Hüttner

SNS chce tiež presadiť tému, s ktorou išlo do volieb, a to je pomoc slovenskému kúpeľníctvu. Má ísť o sériu legislatívnych zmien. Ide napríklad o návrh znížiť DPH na služby v kúpeľníctve a cestovnom ruchu či zjednodušenie investovania do podnikateľských zámerov v tejto sfére.

„Sme presvedčení, že vhodná legislatíva a stimuly pre podnikateľské subjekty pôsobiace v kúpeľníctve a v cestovnom ruchu môžu mimoriadne oživiť toto odvetvie, čím sa môže pozdvihnúť ekonomika krajiny, znížiť nezamestnanosť i pritiahnuť záujemcov zo zahraničia," uviedol nedávno Danko. SNS chce tiež klásť dôraz na budovanie cyklotrás.

Národniari chcú pokračovanie súčasnej vlády, ale ak tá sa viac nezamerá na ľudí, nie sú ochotní v nej zotrvať. Práve v zameraní na ľudí podľa SNS súčasná vláda stagnuje. SNS tiež požaduje jasné stanovenie kompetencií. Národniarom totiž prekáža, že nominanti Smeru sa starajú do všetkých rezortov. „Ide o naplnenie vládneho programu. Ak nám to nesplnia, môže byť po vláde,“ povedal zdroj SNS pre agentúru SITA.