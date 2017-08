Bugárovi zdvihol tlak Paška zo SNS

Svoju nespokojnosť tlmočil šéf Mostu-Híd Béla Bugár, ktorý spomenul nielen vypovedanie koaličnej zmluvy národniarmi, ale najmä správanie prvého podpredsedu SNS Jaroslava Pašku. Ten v utorok po koaličnej rade, kde lídri koalície urovnávali vzťahy vo vládnom zoskupení, vyslovil obvinenia na adresu Smeru, že spolupracuje s opozičným hnutím OĽaNO pri očierňovaní SNS. Bugár tiež očakáva, že SNS v piatok na rokovaní šéfov vládnych strán prednesie svoje požiadavky.

Pokiaľ ide o vyjadrenia Pašku, šéf Mostu-Híd ich označil za nezodpovedné. „Sú nefér a ešte nie sú ani pravdivé,“ vyhlásil Bugár. Ak si podľa neho niekto vie predstaviť, že by Smer spolupracoval s Igorom Matovičom z OĽaNO, tak „asi dostal úpal“.

Politológ Michal Horský zhodnotil vyjadrenia predstaviteľov SNS ako neštandardné. „Je v rozpore s politickou kultúrou, ak predsedovia ešte stále koaličných strán informovali, že vedú živý dialóg a hľadajú kompromisné riešenia, aby podpredsedovia strán podkurovali a prikladali polienka sváru, ako to v poslednom čase robí pán podpredseda Paška,“ povedal Horský. Prekvapený z Paškových slov zostal aj Smer. Šéf poslaneckého klubu Smeru Martin Glváč hovorí, že Pašku nechápe, lebo na koaličných rozhovoroch nebol. Podľa Glváča premiér Robert Fico predstaviteľom Smeru referoval o obsahu koaličných rozhovorov. „Neviem však, z čoho čerpal pán Paška tie múdrosti. Beriem to ako jeho subjektívny názor a nie názor SNS. Každé takéto vyjadrenie nie je šťastným, len zhoršuje situáciu. Neviem, či sa chcel zapáčiť. Treba sa rozprávať za rokovacím stolom koalície,“ dodal Glváč.

Paška bol už opatrnejší

Podľa Bugára ak sa v poslednom čase hovorí o komunikačných problémoch v koalícii, tak práve postup Pašku považuje za najväčší komunikačný problém. „Na jednej strane rokujú predsedovia koaličných strán, na druhej strane tí, ktorí na koaličnej rade ani neboli, poskytujú informácie, ktoré ako keby negovali našu dohodu,“ konštatoval. Zároveň upozornil, že koaličná zmluva sa veľmi ľahko otvára, ale oveľa ťažšie sa potom uzatvára konečná dohoda. Vyzval preto hlavne predstaviteľov SNS, aby si uvedomili svoju zodpovednosť.

Paška bol už opatrnejší, pre Pravdu povedal, že šéf Mostu bol „trošku znervóznený“. „V zásade má pravdu, keď sa snaží upokojiť situáciu, len ak ju chceme upokojiť, tak tá forma, ktorú zvolil, nie je v súlade s tým, čo chceme dosiahnuť. Ak by mal nejaké výhrady voči mojim postojom, nie je problém zdvihnúť telefón a vysvetliť si to, a nie zvolať tlačovú konferenciu,“ reagoval Paška. Na otázku, či si naďalej stojí za svojimi vyjadreniami, že mohlo dochádzať ku koordinácii medzi Smerom a OĽaNO, odpovedal, že nechce ísť do sporu s Bugárom a so Smerom. „Naozaj sa s pánom Bugárom zhodujeme v tom, že sa treba vyhnúť mediálnym konfrontáciám,“ dodal Paška.

SNS cez svoju hovorkyňu označila Paškove vyjadrenia za jeho osobný názor, vo vzťahu k partnerom však pritvrdila. Vyslovila podozrenie, že po príchode Erika Tomáša na Úrad vlády sa podsúvajú isté materiály OĽaNO. Navyše, Bugárovo vyjadrenie o úpale komentovala podľa agentúry Sita slovami, že „Marek Maďarič a Lucia Žitňanská majú úpal pravidelne, keď sa vyjadrujú k veciam, ku ktorým by sa nemali“. Tomáš výčitku SNS označil za absurdnú, netuší, o aké materiály by malo ísť. Podľa neho SNS nesie plnú zodpovednosť za rezort školstva, a teda aj za prípadné problémy, ktoré tam vznikajú. "Je to minimálne nekorektné, že sa tejto zodpovednosti chcú zbaviť útokmi na koaličných partnerov. O to zvlášť, že sú postavené len na subjektívnych pocitoch,“ dodal Tomáš.

Dráma sa začala v pondelok

Dráma v koalícii sa začala v pondelok, keď predseda SNS Andrej Danko vypovedal koaličnú dohodu. Urobil tak po tom, čo sa v ten istý deň ráno na Úrade vlády mal stretnúť s premiérom Ficom. Spolu mali hovoriť o kauze rozdeľovania eurofondov na vedu a výskum. Národniari a ich nominant, minister školstva Peter Plavčan čelia kritike, že sa netransparentne rozdeľovali europeniaze v rezorte školstva. Prípadom sa už zaoberá aj Európsky úrad pre boj proti podvodom. Opozícia avizovala, že v najbližších dňoch požiada o zvolanie mimoriadnej schôdze o odvolaní Plavčana. Zastal sa ho však Danko a nedávno aj lídri koalície.

Od prepuknutia krízy Bugár napriek problémom s prasknutou platničkou komunikuje s médiami a bol aj začiatkom týždňa mediátorom medzi SNS a Smerom. V pondelok sa stretol s premiérom a s Dankom v dome podnikateľa a bývalého riaditeľa TA3 Michala Gučíka. „Že bol práve u pána Gučíka, tak som išiel tam, kde bol pán Danko,“ vysvetľoval Bugár svoju prítomnosť u Gučíka. Podľa neho táto vláda nemá alternatívu a pre Most-Híd nie sú alternatívou ani predčasné voľby. Zdôraznil tiež, že situácia, aká sa stala v uplynulých dňoch, sa už nesmie opakovať.

Šéfovia vládnych strán budú dianie v koalícii riešiť. Podľa Bugára predseda SNS Danko musí zadefinovať svoje požiadavky pre koaličných partnerov. Zatiaľ len všeobecne národniari vyhlásili, že je absolútnou nevyhnutnosťou nanovo nastaviť v koalícii pravidlá a upraviť v nej pomery. Hovorí sa napríklad o pravidelných schôdzkach koaličných lídrov. SNS sa vraj chystá v piatok predložiť aj svoje programové požiadavky. Podľa agentúry SITA národniari chcú presadiť trinásty plat pre každého zamestnanca, ktorý by nebol zaťažený odvodmi a daňami. Keďže sa ekonomike darí, SNS presadzuje aj zníženie daňového zaťaženia. Legislatívne zmeny by sa mali dotknúť aj kúpeľníctva a cestovného ruchu a zjednodušiť investovanie do podnikateľských zámerov v tejto sfére.