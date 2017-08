V konkurze o šéfa ÚVO vyčnieva advokát Hlivák

Komisia otvárala obálky s menami záujemcov a zisťovala, či spĺňajú predpísané náležitosti. Medzi menami figurujú aj traja kandidáti o tento post z výberového konania z mája tohto roka. Ide o Zitu Táborskú, Petra Kuboviča či Elenu Sivovú. Pribudol ďalší horúci záujemca advokát Miroslav Hlivák. Ten pracuje v právnickej firme, ktorá radí ministerstvám patriacim pod Most-Híd. Už v prvom kole opozícia kritizovala, že táto koaličná strana má medzi uchádzačmi svojho človeka.

Z desiatich záujemcov včerajšou kontrolou neprešiel jeden. „Kandidát nedoručil všetky doklady do termínu stanoveného vo výzve, a zároveň nebola dokladovaná, a teda preukázaná, minimálne 5-ročná prax vo verejnom obstarávaní,“ reagoval Úrad vlády. Deviatich kandidátov ešte musí vypočuť vláda.

Zdroj z prostredia Úradu pre verejné obstarávanie pre denník Pravda povedal, že spomedzi nich má Hlivák veľmi veľké šance. 39-ročný advokát je od roku 2009 partnerom prokuristom v advokátskej kancelárií Soukeník – Štrpka, ktorá zarába na zákazkách so štátnymi firmami alebo s ministerstvami kontrolovanými koaličnou stranou Most-Híd. Za hodinu právnych služieb si účtuje od 72 do 110 eur.

Vypočutie kandidátov na Úrade vlády v prvom májovom kole. Autor: Ivan Majerský, Pravda

Podľa centrálneho registra zmlúv tento rok Soukeník – Štrpka uzavreli zmluvy o poskytovaní právnych služieb s ministerstvom životného prostredia, ktoré vedie László Sólymos (Most-Híd), s Národnou diaľničnou spoločnosťou, jej stopercentným vlastníkom je rezort dopravy, ministrom je straník Mostu-Híd Arpád Érsek. V apríli tohto roka podpísala kancelária kontrakt s Environmentálnym fondom, ktorý patrí do gescie envirorezortu.

Rovnako pod toto ministerstvo spadá štátny podnik Vodohospodárska výstavba, tá má s advokátskou kanceláriou zmluvu od októbra minulého roka. Kontrakt mala aj v roku 2015, keď podnik viedol Ladislav Lazár, ktorého dosadil Smer. V tom čase rezonovala verejnosťou kauza tendra na prevádzkovanie kompy cez Vodné dielo Gabčíkovo, objavili sa podozrenia, že súťaž bola šitá na mieru jedného záujemcu.

Denník Pravda oslovil Hliváka s otázkami, či je to náhoda, že sa firme darí práve v týchto štátnych rezortoch a aký má vzťah k Mostu-Híd. Telefón nedvíhal, nereagoval ani na esemesku. V advokátskej kancelárií uviedli, že je na dovolenke a nemá dosah na maily ani telefón. Podobné otázky sme položili aj Mostu-Híd, odpoveď do uzávierky neprišla.

Jedným z kritérií na post predsedu ÚVO je 5-ročná prax s verejným obstarávaním. Podľa životopisu zverejneného na firemnej stránke má Hlivák skúsenosti s poskytovaním právnych služieb v oblasti investičnej výstavby, riešil majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností pri výstavbe piateho mosta cez rieku Dunaj v Bratislave – Mosta Apollo. Zaoberá sa aj právnym poradenstvom v oblasti športového práva, predovšetkým v oblasti futbalu, v roku 2013 úspešne obhájil dizertačnú prácu z oblasti športového práva.

Zita Táborská Autor: Ivan Majerský, Pravda, Ivan Majersky

Ekonomický analytik inštitútu INEKO Peter Goliáš povedal, že zatiaľ nemá podrobné informácie o pozadí kandidátov, aby sa mohol vyjadriť. Podľa neho je dôležité, aby konkurz na šéfa ÚVO bol otvorený a aby vyhral ten najlepší. „Tam by sa ukázalo, nakoľko je človek schopný, ako vie reagovať na otázky komisie, do akej miery je zaangažovaný do kauzy, či je politický kandidát. To sa vieme dozvedieť len z otvorenej súťaže,“ dodal analytik.

V májovom výberovom konaní sa nakoniec ocitli traja – súčasná šéfka ÚVO Zita Táborská, právnik ÚVO Peter Kubovič a generálny riaditeľ sekcie riadenia projektov na ministerstve dopravy Juraj Méry, práve jeho spájali so stranou Most-Híd. Sivová z konkurzu na poslednú chvíľu odstúpila.

Kabinet sa po verejnom vypočutí na Úrade vlády nakoniec uzniesol, že potrebný počet hlasov nezískal ani jeden uchádzač. Táborská a Kubovič kandidujú opäť. Podľa nich v minulom kole sa o projektoch na zlepšenie fungovania ÚVO, ktoré predkladali, nerozprávalo, čo považujú za chybu. Dúfajú preto, že teraz sa to zmení. Obaja pre Pravdu minulý týždeň povedali, že nedostali žiadne finálne hodnotenie, a tak nevedia, v čom boli ich slabiny.

Peter Kubovič Autor: Pravda, Ivan Majerský

Novú výzvu vypísal Úrad vlády koncom mája. Lehotu na predkladanie návrhov určil na posledný júlový deň. Uchádzači museli okrem bežných dokumentov, akými sú životopis, čestné vyhlásenia o občianstve, spôsobilosti na právne úkony a vyhlásenie, že kandidát nie je členom politickej strany alebo hnutia, diplom o vzdelaní či výpis z registra trestov, preukázať aj päťročnú prax vo verejnom obstarávaní. Ďalšou podmienkou bol aj vypracovaný projekt, akým smerom by sa mal ďalej úrad rozvíjať.

Úrad pre verejné obstarávanie vykonáva dohľad nad verejným obstarávaním, ročne sa cez tendre otočí okolo 5 miliárd eur. Ďalej ÚVO certifikuje systémy na uskutočnenie elektronickej aukcie, usmerňuje metodicky účastníkov procesu verejného obstarávania, ukladá pokuty za správne delikty, poskytuje Protimonopolnému úradu informácie o porušení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní.