Mlčanie koalície a Plavčana v eurofondovom škandále je podľa SaS neprijateľné

Mlčanie koalície a najmä ministra školstva Petra Plavčana v eurofondovom škandále je neprijateľné. Tvrdí to poslanec NR SR za stranu Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling.

„Neriešenie kľúčovej otázky, čo bude so 600 miliónmi eur na vedu a výskum, neodpovedanie ministra na otázky médií či jeho výhovorky, že je na dovolenke, je neprípustné,“ tvrdí Gröhling s tým, že minister a predstavitelia vlády si neuvedomujú, aké vážne pochybenie sa stalo, alebo idú kauzu upratať a potrebujú na to čas.

"Považujem za nonsens, že minister školstva v čase vrcholiaceho mega škandálu s prideľovaním dotácií namiesto vysvetľovania dovolenkuje. Je to neuveriteľne arogantné. Je to výsmech do tvárí všetkých daňových poplatníkov,“ uviedol Gröhling.

Poslanec za SaS uvádza, že sa ľudia nemôžu čudovať, prečo je školstvo v takom zlom stave. Upozornil, že žiaci a študenti onedlho nastúpia do rovnakých škôl ako pred rokom a pol. "Nezmenilo sa absolútne nič. Väčšina škôl bude naďalej bojovať s nedostatkom financií. Učitelia budú stále učiť z nekvalitných učebníc, ktoré im vybral štát a nie oni sami. Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami budú stále bez asistentov. Katastrofálny stav v rezorte, umocnený korupčnou kauzou, je jednoznačným dôvodom na rezignáciu ministra v každej normálnej vláde. Čo viac sa ešte musí stať, aby minister Plavčan skončil?“ pýta sa Gröhling.

Ministerstvo školstva pre agentúru SITA uviedlo, že Plavčan zvolá k téme eurofondov tlačovú konferenciu, kde sa vyjadrí ku všetkým otázkam na tému. „Ministerstvo školstva momentálne preveruje technické a odborné otázky problematiky a pripravuje potrebné opatrenia,“ uviedol rezort školstva na otázku, či ministerstvo už zastavilo eurofondovú výzvu na podporu výskumu. Predseda SNS Andrej Danko totiž 3. augusta uviedol, že odporučí Plavčanovi (nominant SNS) úplne prehodnotenie čerpania eurofondov a zastavenie druhej výzvy, ktorá môže nasmerovať peniaze k súkromným spoločnostiam.