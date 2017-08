Aktivisti vyzývajú štátne orgány, aby zasiahli proti výstave mŕtvych tiel

Existujú vážne obavy, že telá vystavované na výstave Body the Exhibition patrili osobám, ktoré čelia v Číne prenasledovaniu. Na dnešnej tlačovej konferencii to uviedol Marek Tatarko zo Slovenskej asociácie Falun Gong. Tatarko spolu s ďalšími aktivistami žiadal organizátorov výstavy, ktorá sa koná oddnes v priestoroch bratislavskej Incheby, aby preukázali pôvod vystavených mŕtvych tiel. Keďže organizátori na otázku nezareagovali, aktivisti sa obracajú na štátne orgány so žiadosťou, aby v tejto veci konali. Ako agentúru SITA informovala Zuzana Benediktová z marketingového oddelenia JVS Group, spoločnosť už podobnú výstavu zobrazujúcu plastikované ľudské telá na Slovensku usporiadala pred piatimi rokmi pod názvom The Human Body. Súčasnú výstavu Body the Exhibition otvoria dnes o 14:30 v priestoroch bratislavskej Incheby a potrvá až do januára.

Podľa Tatarka je jedinou dostupnou reakciou k výstave tiel odpoveď na interpeláciu podpredsedu NR SR Jána Figeľa z roku 2012, v ktorej sa uvádza, že „všetky exponáty pochádzajú z Číny, kde boli legálnym spôsobom darované univerzite Dalian Medical University“. Ľudia, ktorých telá sú vystavované, údajne zomreli prirodzenou smrťou a nemocnice ich označujú za „nezdokumentované“. Tatarko však pripomenul, že podľa čínskej pitevnej vyhlášky musia byť nezdokumentované telá uchované viac než mesiac, než môžu byť použité. Telá určené pre výstavy však musia byť plastinované najneskôr do dvoch dní od úmrtia.

Ide im o ľudské práva

„Možno si predstaviť veľké množstvo činností a aktivít, ktoré niekomu prekážajú, má s nimi problém a možno by ich chcel zakázať. Ale toto nie je ten prípad. Mne sa tá výstava nepáči, ale keby išlo iba o to, tak by som tu teraz nesedel a neangažoval by som sa. Táto výstava má oveľa vážnejší rozmer, ide tam o základné ľudské práva,“ povedal predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS) Ondrej Dostál, podľa ktorého treba vziať do úvahy najmä dva aspekty – ľudskú dôstojnosť a nevyjasnený pôvod vystavovaných tiel.

„Zaobchádzať takto s mŕtvym telom môže byť nielen nemorálne, ale aj protiprávne. Existujú vážne pochybnosti o tom, že bol daný súhlas,“ uviedol Dostál a pripomenul, že telá pochádzajú z Číny, ktorá je známa masovým porušovaním ľudských práv. „Porušovanie ľudských práv je zavrhnutiahodné vždy, ale v situácii, keď dochádza doslova k vraždeniu ľudí, ktorí sú kritickí alebo iným spôsobom nepohodlní komunistickému režimu, je to veľmi vážne podozrenie a pokiaľ nie je preukázané, že telá boli darované dobrovoľne, je potrebné vnímať celú túto aktivitu ako veľmi pochybnú,“ dodal Dostál.Ondrej Dostál na tlačovej konferencii vyzval ministerstvo školstva a zriaďovateľov škôl, aby o podozreniach informovali školy, nech sa môžu učitelia, študenti a žiaci s rodičmi o prípadnej návšteve výstavy rozhodnúť s vedomím týchto skutočností. Aktivisti sa zároveň obracajú i na ministerstvo zdravotníctva a rezort verejného zdravotníctva, aby preverili či výstava neporušuje zákon o pohrebníctve, Dohovor o ľudských právach a biomedicíne a ďalšie medzinárodné dohovory. Od generálnej prokuratúry žiadajú, aby preverila, či v súvislosti s výstavou nebol spáchaný trestný čin hanobenia mŕtveho. Pod výzvou sú okrem Tatarka a Dostála podpísaní i Branislav Tichý z organizácie Človek v ohrození a Ivan Kuhn z Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.