Fedor: Európske riešenia pri nákupe vojenskej techniky sú pre Slovensko výhodné

Ako povedal Fedor, zároveň je to trend, ktorý tu v Európe je a ktorý nás môže prirodzene pútať bližšie k Európe. „Zmodernizujeme armádu, ale efektívnejšie, ako keby sme to robili osobitne,“ uviedol s tým, že každý modernizačný plán by mal mať doložku, kde by bolo vyhodnotené preskúmanie možnosti spolupráce s EÚ a až potom by mal byť predkladaný na schválenie vláde. „Nie sme tak bohatí, aby sme mohli veľké programy zabezpečovať bez spolupráce,“ dodal.

Musíme kúpiť techniku pre pozemné vojsko a rovnako urobiť rozhodnutie pri nákupe lietadiel. Po dnešnom pracovnom stretnutí s ministrom obrany Petrom Gajdošom to povedal predseda vlády Robert Fico. Premiér zdôraznil, že cieľom je, aby Slovensko nevypadlo z rozhovorov o jadre EÚ. Treba podľa neho spolupracovať s najvýznamnejšími krajinami, napríklad s Nemeckom a Francúzskom.

„Prvá oblasť, kde sa od nás bude očakávať európske správanie, je oblasť vojenskej spôsobilosti,“ povedal dnes Fico s tým, že EÚ spúšťa na jeseň program, v rámci ktorého krajiny so záujmom budú môcť viac spolupracovať v oblasti obrany. Slovensko podľa neho nemôže zaváhať a treba byť súčasťou tejto iniciatívy. Fico pripomenul, že končia ruské lietadlá Mig 29 a treba prijať rozhodnutie, ako zabezpečíme vzdušnú ochranu SR. Ministra obrany dnes Fico požiadal, aby sa ministerstvo zapojilo do všetkých iniciatív, ktoré sa týkajú vojenskej spôsobilosti EÚ na jeseň. Požiadal ho tiež, aby pri nákupe techniky hľadal európske riešenia. „Ak má Slovensko záujem byť v jadre EÚ, musíme ukázať partnerom, že vieme prijímať rozhodnutia, ktoré sú európske a ktoré hovoria, že to myslíme s EÚ úplne presne,“ povedal Fico.