V piatok budú opäť horúčavy, až tridsaťšesť stupňov

Výstraha prvého stupňa platí pre severozápad, severovýchod, Spiš a okresy Poprad a Brezno.

V piatok bude cez deň jasno až polooblačno, pršať môže najmä na Západe. Teploty by mali vystúpiť na tridsať až tridsaťšesť stupňov.

Počas víkendu by sa malo podľa predpovede SHMÚ od západu ochladiť, denné teploty by mali vystúpiť na 20 až 26 stupňov, na juhu stredného Slovenska a v Košickom kraji bude teplejšie, až do 33 stupňov. V nedeľu teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov,no na väčšine územia bude zamračené.