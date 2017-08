Lekárnici sa opäť pustili do sietí

Lekárnici po dlhšom čase znovu otvorili tému regulácie lekární. Podľa nich by mal štát zasiahnuť do narastúcej siete, ktorá síce pacientom prináša rýchly prístup k liekom, ale nie kvalitu služieb. Upozorňujú, že rezort zdravotníctva by mal v prvom rade sprísniť podmienky pre tých, ktorí majú licencie na prevádzkovanie lekární.