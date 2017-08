Dekan Prírodovedeckej fakulty UK: Nesmieme zrušiť výzvy na podporu výskumu

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave sa ohradzuje voči spôsobu, ako sú v médiách zovšeobecňované informácie o žiadateľoch a partneroch projektov štrukturálnych fondov EÚ z Operačného programu Výskum a inovácie. Vyhlásil to dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Milan Trizna. Média podľa neho prezentujú, že vo výzvach na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier a podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja uspeli len schránkové, garážové a panelákové firmy.

Prírodovedecká fakulta UK uvádza, že podala v partnerstve so štátnymi, ale aj privátnymi inštitúciami 12 projektov a podľa pôvodných výsledkov bola úspešná v troch prípadoch. Jeden projekt má už zazmluvnený, dva projekty sú tesne pred podpisom zmluvy. "Keďže sme už boli v procese prípravy zmluvy, pripravovali sme sa na riešenie, kontaktovali spolupracovníkov, je pre nás nemysliteľné, aby sa teraz celý proces zastavil alebo dokonca zrušil,“ uviedol Trizna. Zrušenie výzvy a jej prípadné opätovné vyhlásenie len z časového hľadiska podľa Triznu znamená, že do konca programovacieho obdobia by mali tieto projekty polovičnú a možno len tretinovú či štvrtinovú dobu riešenia v porovnaní so súčasným stavom. „Z vedeckého hľadiska je takmer nemožné dosiahnuť požadované výsledky, čím sa opäť zvyšuje riziko neoprávnených výdavkov,“ uvádza sa v stanovisku Prírodovedeckej fakulty UK.

„Znepokojuje nás najmä fakt, že všetky medializované informácie sú negatívne, vytvárajú dojem, že všetky projekty získali len pochybné subjekty. Nespochybňujem fakt, že medializované informácie o niektorých pridelených projektoch sú zarážajúce. Fakt, že z druhej výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja ako žiadateľ neuspel žiadny Vedecký park či ústav Akadémie vied, je čudný. Nevylejme však so špinavou vodou z vaničky aj už čisté vedecké deti“, projekty, ktorých riešitelia, či partneri, ako sú Prírodovedecká fakulta UK boli, sú a budú nepriestreľne nespochybniteľní pred akoukoľvek kontrolou, slovenskou, bruselskou, či z inej galaxie,“ uviedol Trizna.