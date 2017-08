Nástup extrémizmu považuje podľa prieskumu za závažný problém až 71 percent Slovákov

Opačný názor má iba 13 percent Slovákov, ktorí nevidia v rastúcom extrémizme žiadny problém, respektíve je to podľa nich iba veľmi malý problém, ktorým sa netreba znepokojovať.

Vyplýva to z reprezentatívneho výskumu Inštitútu pre verejné otázky (IVO). Zber údajov realizovala agentúra FOCUS v dňoch 13. až 24. júla formou osobného dopytovania. Na otázky odpovedalo 1 025 respondentov, ktorí mali viac než 18 rokov.

Problém aj na sociálnych sieťach

Z prieskumu zároveň vyplynulo, že takmer dve tretiny občanov (63 percent) sú znepokojené šírením nenávisti a netolerancie prostredníctvom sociálnych sietí a vidia v tom závažný spoločenský problém. Tiež sa ukázalo, že názory na extrémizmus sú rovnomerne rozložené v rozličných sociálnych prostrediach.

Nástup a rozširovanie extrémizmu znepokojuje väčšinu žien i mužov, ľudí každého veku i každého vzdelania, väčšinu obyvateľov každého kraja i obcí všetkých veľkostí.

Prívrženci fašistov z ĽSNS to vidia opačne

Inštitút pre verejné otázky upozorňuje na to, že jediným významným faktorom sú politické preferencie, ktoré stavajú prívržencov Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) do kontrastu k prívržencom všetkých ostatných strán.

Kým medzi prívržencami ĽSNS vidí v extrémizme vážny problém iba 21 percent, medzi prívržencami ostatných strán sa podiel znepokojených pohybuje v rozpätí od 63 do 84 percent. Najviac znepokojení z nástupu extrémizmu sú prívrženci Smeru-SD (84 %), KDH (80 %) a SNS (80 %).

Známka Nástup extrémistov a rozširovanie ich vplyvu Šírenie nenávisti a netolerancie prostredníctvom sociálnych sietí 1+2+3 (vôbec žiadny + veľmi malý + skôr malý problém) 13% 16% 4 (ani veľký, ani malý problém) 14% 16% 5+6+7 (skôr veľký problém + dosť veľký + veľký a veľmi znepokojujúci problém) 71% 63% Neviem 2% 5%

Otázka: Do akej miery Vy osobne pokladáte za problém nasledujúce skutočnosti? Svoj názor vyjadrite na škále od 1 do 7, kde známka 1 znamená, že „to nie je vôbec žiadny problém“ a známka 7 znamená, že „je to veľký problém, veľmi vás to znepokojuje“.