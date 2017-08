Horúco zostane, no vrchol leta je už za nami

Horúčavy, ale aj intenzívne búrky sprevádzané silným vetrom, ktoré spôsobovali problémy najmä na západnom Slovensku. Taký bol záver končiaceho sa týždňa. V nasledujúcich dňoch by sme sa už podobných extrémov dočkať nemali. Vyššie teploty síce hroziť budú, no ich intenzita bude menšia. Za sebou by sme už mali mať aj najhorúcejšiu fázu tohto leta.

Uplynulý štvrtok bol mimoriadne horúci. Priemerná denná teplota v Nitre dosiahla 30,8 stupňa Celzia, podobne bolo aj v Hurbanove (30,5 stupňa). Obyvateľov západného Slovenska však po tomto mimoriadne teplom dni prekvapili mocné búrky s mohutnými nárazmi vetra, ktorý dosahoval miestami rýchlosť až viac ako 100 kilometrov za hodinu.

Klimatológ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu (SHMÚ) Pavol Faško vysvetľuje, že prehánky k nám prišli so zvlneným studeným frontom, ktorý sa k nám veľmi pomaly presúval z Nemecka, a obdobné počasie priniesol aj k susedom v Rakúsku a v Česku.

Striedanie horúčav a chladnejšieho počasia spojeného s búrkami spôsobujú podľa Faška pohybujúce sa vzduchové hmoty, medzi ktorými sú dosť veľké teplotné rozdiely. Podobné výkyvy možno očakávať aj v budúcnosti.

Teploty na juhu by v sobotu mali vystúpiť maximálne na 33 stupňov Celzia, no v nedeľu už predpovedajú len 28 stupňov. V pondelok by sa mali opäť zvyšovať a v utorok možno preskočia hranicu tridsiatich stupňov.

Ako bude: Sobota 12. augusta – Polooblačno až oblačno, od západu miestami dážď. Denné teploty 20 až 26 stupňov Celzia, v Košickom kraji, na hornom Zemplíne a na juhu stredného Slovenska 27 až 33.

– Polooblačno až oblačno, od západu miestami dážď. Denné teploty 20 až 26 stupňov Celzia, v Košickom kraji, na hornom Zemplíne a na juhu stredného Slovenska 27 až 33. Nedeľa 13. augusta – Veľká oblačnosť, miestami prehánky alebo búrky. Nočné teploty 18 až 13 stupňov Celzia, denné 23 až 28, na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši okolo 21.

– Veľká oblačnosť, miestami prehánky alebo búrky. Nočné teploty 18 až 13 stupňov Celzia, denné 23 až 28, na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši okolo 21. Pondelok 14. augusta – Jasno až polojasno. Nočné teploty 15 až 10 stupňov Celzia, denné 24 až 29, na severe miestami okolo 22.

– Jasno až polojasno. Nočné teploty 15 až 10 stupňov Celzia, denné 24 až 29, na severe miestami okolo 22. Utorok 15. augusta – Jasno až polojasno, ráno miestami hmla alebo nízka oblačnosť. Nočné teploty 16 až 11 stupňov Celzia, denné 24 až 30.

– Jasno až polojasno, ráno miestami hmla alebo nízka oblačnosť. Nočné teploty 16 až 11 stupňov Celzia, denné 24 až 30. Streda 16. augusta – Prevažne polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky. Nočné teploty 17 až 12 stupňov Celzia, denné 25 až 31.

„Leto ešte neodchádza, no tak neznesiteľne horúco, ako bolo vo štvrtok, by už byť nemalo. Myslím si, že vrchol sezóny máme za sebou. Teploty okolo tridsať stupňov Celzia ešte možno očakávať aj v auguste i v septembri, no vzhľadom na skracujúce sa dni a menej slnečného svitu už zrejme nebudú stúpať,“ zdôrazňuje Faško.

Tohtoročný august bude s istotou patriť medzi najteplejšie v histórii meteorologických meraní na Slovensku. Mimoriadne silnou konkurenciou mu je rok 1992, keď bolo tiež veľmi horúco. Najvyššia priemerná mesačná teplota bola vtedy nameraná v Petržalke, kde dosiahla 26 stupňov Celzia. Podľa Faška sa pod to podpísal aj svojský charakter sídliska.

Končiaci sa týždeň priniesol so sebou nielen tropické dni, ale aj noci. Zo stredy na štvrtok zaznamenali najvyššiu hodnotu minimálnej dennej teploty v Kamanovej na Ponitrí – namerali 26,3 stupňa Celzia, čo bola v tomto ohľade šiesta najpamätnejšia hodnota v našich dejinách. Prím v tejto kategórii hrajú Piešťany, ktorých minimum z 29. júla 2013 bolo 27,3 stupňa.