Geneticky zmenené petúnie treba zničiť

Na slovenskom trhu sa objavili geneticky modifikované petúnie. Upozornilo na to začiatkom augusta ministerstvo životného prostredia. Ide o kvety, ktoré niektoré obchody predávali pod názvom Amore Purple Heart a Cascadia Rim Magenta. Prvý typ má purpurovú farbu kvetu so žltou hviezdou uprostred, druhý fialovú so svetložltým okrajom. Rezort tvrdí, že environmentálne riziko nehrozí.