Memorandum proti Kotlebovi neoslovilo kandidátov

Memorandum o vzájomnej spolupráci si kladie za cieľ poraziť v blížiacich sa župných voľbách Kotlebu. Mičev navrhuje, aby sa kandidáti, ktorých je oficiálne deväť, dohodli a spoločne podporili toho, ktorý bude mať proti súčasnému šéfovi kraja najväčšiu šancu. Ostatní by kandidatúru vzdali. Kotleba zatiaľ nepotvrdil, či sa bude o znovuzvolenie uchádzať. Špekuluje sa o tom, že ho vo voľbách nahradí primátor Rimavskej Soboty a neúspešný prezidentský kandidát z volieb 2014 Jozef Šimko.

Občania nechcú, aby sa ich hlasy rozdelili medzi osem kandidátov a náš kraj by tak zostal na ďalších päť rokov napospas človeku, ktorý pre jeho rozvoj neurobil vôbec nič. Martin Klus, kandidát koalície SaS, OĽaNO-NOVA, KDH a OKS

Podľa Mičeva podpis memoranda k ničomu nezaväzuje. "Len vyjadruje ochotu hľadať kompromis medzi osobnými ambíciami a vyšším cieľom. Zároveň vysiela signál voličom, ktorí tiež majú vlastné predstavy o svojej voľbe, aby mali čas nájsť kompromis medzi osobným postojom a vyšším cieľom, o ktorý v našom kraji v skutočnosti ide. Preto verím, že sa pripoja aj ďalší,“ nádeja sa Mičev. Podľa jeho slov voľby nebudú len o hľadaní kvalitnejšieho riadenia pre kraj, ale aj o jeho rozvoji bez neofašistickej ideológie.

Šéf Múzea SNP inicioval memorandum po prvý raz v máji. Podpísal ho len on sám. Text nového dokumentu sa od toho pôvodného mierne líši. Zmeny sa dotkli dátumu, do ktorého sa majú kandidáti dohodnúť na spoločnom postupe, ale aj spôsobu ako sa bude jediný kandidát vyberať. Podľa dokumentu zverejneného v máji mali jednotliví kandidáti viesť individuálne kampane do 31. augusta. V rozmedzí dní 4. až 9. septembra sa potom mali na základe prieskumov dohodnúť a podporiť jedného s najvyššími preferenciami. Nové memorandum počíta s individuálnymi kampaňami do 5. septembra a do 15. septembra majú kandidáti nájsť nástroj na výber vyvoleného.

Župné voľby sa budú prvýkrát konať 4. novembra ako jednokolové. Autor: Ivan Majerský, Pravda

Ako spresnila koordinátorka Mičevovej kampane Jana Orlická, signatári memoranda sa pre výber kandidáta budú musieť stretnúť za jedným stolom, kde sa dohodnú na zadaní prieskumu minimálne vo dvoch agentúrach. „Ďalej sa musia dohodnúť na spôsobe financovania týchto prieskumov. Výsledky prieskumov musia byť spoločne zverejnené s dostatočným predstihom pred tlačou volebných hárkov, kde by mal ísť už len spoločný kandidát,“ vysvetlila Orlická.

Zatiaľ sa pridal len Klus

Ani upravené memorandum sa nestretlo s veľkým pochopením. Okrem Mičeva ho podpísal len Martin Klus, kandidát koalície SaS, OĽaNO-NOVA, KDH a OKS. Priblížil, že idea memoranda sa mu pozdávala už v máji. Našiel v ňom však zopár nedostatkov a preto ho nepodporil. Tentoraz sa k výzve pridal.

„Cestujúc po kraji cítim, že občania takýto krok od nás očakávajú, pokiaľ bude kandidovať súčasný župan. Nechcú, aby sa ich hlasy rozdelili medzi osem kandidátov a náš kraj by tak zostal na ďalších päť rokov napospas človeku, ktorý pre jeho rozvoj neurobil vôbec nič. Naopak, poslúžil mu len ako zamestnávateľ rodiny a straníckych príslušníkov, respektíve ako výťah do veľkej politiky,“ myslí si Klus.

Kandidatúru na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja zatiaľ oficiálne potvrdilo deväť ľudí. Okrem Mičeva a Klusa je to podnikateľ Ján Lunter, starosta obce Mýtna Pavel Greksa, prednosta Mestského úradu v Brezne Martin Juhaniak, banskobystrický mestský poslanec Igor Kašper, bývalý primátor Banskej Bystrice Ivan Saktor, predseda Strany moderného Slovenska a bývalý člen HZDS Milan Urbáni a primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko. Väčšina z nich je v otázke podpory memoranda opatrná.

Podľa prieskumu preferencií, ktorý v júni zverejnila agentúra Focus, má zatiaľ najväčšiu šancu proti Kotlebovi Ján Lunter. Ten memorandum nepodpíše. „Jasne som povedal, že ak nebudem na konci septembra najsilnejší demokratický kandidát, nebudem trieštiť hlasy. Moje slovo platí a nepotrebujem to deklarovať žiadnym memorandom,“ uviedol Lunter pre Pravdu. Zároveň však dodal, že sa odmieta zapájať do aktivít, „ktoré si robia z ľudí dobrý deň“. Podľa jeho slov sú to práve zákulisné dohody, kvôli ktorým sú voliči z politiky znechutení.

Ivan Saktor mieni, že autori memoranda už majú vymysleného víťaza volieb. „Je to skutočne agenda len týchto troch kandidátov. Spájajú sa proti nepriateľovi, ktorého si sami vyrobili. Je to tiež ich podstatná volebná agenda. Teda ide o trojku, ktorá má zachrániť kraj od nepriateľa. Chodím medzi ľudí, viem, že Kotleba nemá takú podporu, akú vykazujú prieskumy zaplatené týmito kandidátmi,“ vyjadril sa Saktor v stanovisku. Pod trojkou myslel Mičeva, Klusa a Luntera.

Ako pre Pravdu povedal hovorca Martina Juhaniaka Tomáš Štulajter, prioritou je zabojovať o víťazstvo vo voľbách. „Podpora memoranda nie je otázkou týchto dní. Predpokladáme, že budeme bojovať až do 4. novembra,“ povedal hovorca a dodal, že Kotleba zatiaľ ani neohlásil kandidatúru, preto je iniciatíva k dnešnému dňu bezpredmetná. „Naopak, jeho kandidatúru nepriamo vyvracia oznámenie kandidatúry primátora Rimavskej Soboty pána Šimka,“ dodal.

Ani Igor Kašper sa zatiaľ k dokumentu nepridá, hoci sa predvolebnej spolupráci nebráni. „Tiež mám záujem na tom, aby súčasný župan nebol opätovne zvolený. No podpísať memorandum proti niekomu, kto ešte ani neohlásil kandidatúru, sa mi zdá predčasné,“ povedal Kašper pre Pravdu. Pavel Greksa si myslí, že memorandum môže, paradoxne, nahrať súčasnému županovi. „Ak sa kandidáti vzdajú v prospech niekoho iného, voliči to nemusia akceptovať a môžu podporiť Kotlebu,“ obáva sa.

Milan Urbáni podpis memoranda jednoznačne odmietol. „Idem do volieb s tým, že ich chcem vyhrať a chcem byť predsedom VÚC v Banskej Bystrici. Nikdy pred zápasom neviem povedať, kto vyhrá. Kto ide do tohto zápasu, musí si byť vedomý, že na to má. Ak na to nemá, tak nech sa spája, ale dopredu, a nech si rovno vyberú jedného. S takouto partiou by som nikdy nešiel do žiadneho spojenia. Kto sa bojí Kotlebu, nech do volieb nejde,“ tvrdí Urbáni.

Horský: Iniciatíva prišla skoro

Podľa politológa Michala Horského je iniciatíva Mičeva užitočná, no prišla príliš skoro pred voľbami. „Je príznačné, že memorandum iniciuje nepolitik, riaditeľ Múzea SNP. Stranícki kandidáti vedia, že tvrdé rokovania o tvorbe koalícií sú aktuálne až vtedy, keď sú voľby predo dvermi. Aj preto sa iniciatíva pána Mičeva môže zdať predčasná. Je to nepolitik, nevie, ako sa správajú stranícki kandidáti. Rozhodnutie je správne, no priskoré,“ myslí si politológ.

Sociológ Pavel Haulík si nevie predstaviť, ako by sa mal vyvolený kandidát vyberať. „Tvrdia, že na základe prieskumov. To sa mi zdá krajne problematické. Akékoľvek čísla, ktoré sa v septembri objavia v prieskumoch, nemajú takú výpovednú hodnotu, aby mohli byť kritériom výberu. Vzťah medzi prieskumom a správaním voličov je vždy v tomto type volieb problematický. Volič sa rozhoduje na poslednú chvíľu,“ vysvetlil sociológ. „Ak by aj chceli vybrať Kotlebovho vyzývateľa prieskumom, som presvedčený, že kandidáti, ktorí nebudú na prvom mieste, začnú toto kritérium spochybňovať. Napokon to bude vyzerať tak, že kandidátov bude určite viac ako jeden proti Kotlebovi,“ nazdáva sa Haulík.

Mičev naďalej trvá na tom, že pri aktuálnych prieskumoch nie je možné, aby deviati kandidáti dokázali Kotlebu poraziť. „Neviem dokonca, či všetci kandidujú proti súčasnému predsedovi,“ naznačil. Podľa neho treba urobiť všetko pre to, aby voliči vopred nerezignovali a nemysleli si, že ísť voliť je zbytočné. Iniciatívu označil za imitované prvé kolo volieb. „Podpisom dobrej vôle v podobe memoranda vysielame signál občanom a voličom, že nechceme stratiť ich dôveru, pokaziť výsledok volieb vlastnými ambíciami, ale ide nám, tak ako všetci deklarujeme na verejnosti a v programoch, o nové riadenie kraja a zmenu,“ reaguje Mičev na nezáujem ostatných kandidátov o memorandum.