Pleseň ničí tisíce obrazov

Odhadovaná hodnota je 150 miliónov eur. Stav v starom plechovom depozitári, kde sú uložené, je už dlho nevyhovujúci. Vedenie mesta sa však ešte len zobúdza. Ošetrenie potrebujú až dve tisícky vzácnych malieb.

Na katastrofu upozornil mestských poslancov riaditeľ Galérie mesta Bratislava Ivan Jančár. „Na niektorých obrazoch sa začala chytať pleseň. V dôsledku nevhodných klimatických podmienok je značná časť zbierkových predmetov poškodená, a tento stav sa postupne zhoršuje, pri mnohých predmetoch už dochádza k trvalému nezvratnému poškodeniu,“ opísal vážnosť situácie Jančár.

Tvrdí, že už roky upozorňuje mesto ako zriaďovateľa na zlý stav depozitára v mestskej časti Devínska Nová Ves, kde sú obrazy uložené. „Vždy nám ale bolo povedané, že finančná situácia neumožňuje stavbu nového,“ vysvetlil, prečo to zašlo až tak ďaleko. Vďaka tomu, že tento rok samospráva hospodárila s 26-miliónovým prebytkom, by sa situácia podľa Jančára mala začať konečne riešiť. Mesto plánuje prestavať budovu bývalej školy na Plickovej ulici v Rači a umiestniť tam nový depozitár.

Hovorca ministerstva kultúry Jozef Bednár pripomenul, že ministerstvo nenesie zodpovednosť za obrazy v správe mestskej galérie. „Zriaďovateľom galérie je hlavné mesto Bratislava. Majú aj povinnosť ochrany zbierkových predmetov. Mali by povedať, prečo si ju neplnia,“ odpovedal.

Magistrát podľa predsedníčky komisie kultúry a ochrany historických pamiatok mestského zastupiteľstva Bratislavy Kataríny Šimončičovej dostatočne nekoná. „Vedenie mesta povedalo, že peniaze na to sú, a rozhodnúť má komisia kultúry. Už začiatkom apríla naša komisia rozhodla, že sa má okamžite začať s rekonštrukciou budovy na Plickovej ulici,“ podčiarkla mestská poslankyňa.

Prestavbu budovy má pripraviť mestská spoločnosť Generálny investor Bratislavy (GIB). Podľa Šimončičovej čaká riaditeľ tejto spoločnosti už len na príkaz radnice. „V júni na zastupiteľstve som prosila primátora, nech dá pokyn na začiatok opravy, respektíve projektovej dokumentácie. Keď sa teraz vypíše súťaž, tak sa to tento rok neskončí. Peniaze na to sú, a obrazy plesnejú, tak na čo vedenie mesta čaká?“ pýta sa Šimončičová.

Obrazom moderných slovenských maliarov hrozí pleseň. Autor: GMB

Magistrát tvrdí, že hlavné mesto si uvedomuje, v akom stave sú depozitáre mestskej galérie a múzea, a hľadá optimálne možnosti ich umiestnenia. „Pracuje sa na viacerých možnostiach, jednak dočasného náhradného umiestnenia, ako aj vybudovanie vhodného miesta pre trvalé umiestnenie depozitárov,“ uviedol Marek Papajčík z kancelárie primátora. Zatiaľ sa však stále len pripravujú podklady. „GIB už pripravuje podklady a zadanie pre vyhlásenie verejného obstarávania na projekčné práce,“ informoval Papajčík.

Pripomenul, že na základe odporúčania komisie kultúry schválilo vedenie mesta materiál o rekonštrukcii budovy na Plickovej ulici a o dočasnom umiestnení depozitára. „Ide však o investíciu značného rozsahu, v hodnote niekoľko miliónov eur, ktorú musí mesto investovať z vlastných prostriedkov, nakoľko na takýto účel nie sú žiadne možnosti externých zdrojov či grantov,“ dodal Papajčík.

Kým sa vyrieši výstavba nového depozitára, bude treba hlavne zachrániť poškodené obrazy. Podľa Jančára je potrebné ošetriť asi 2 000 diel. Tie sa budú sanovať na Zvolenskom zámku v sterilizačnej komore Slovenskej národnej galérie a potom budú dočasne umiestnené v Pálffyho paláci. „Po dohode so SNG sme sa rozhodli, že tieto obrazy budeme voziť do Zvolena. Vyhradili sme priestory v Pálffyho paláci, kde ich dočasne uložíme. Nemalo by zmysel ich voziť do tých istých priestorov,“ poukázal Jančár.

V sterilizačnej komore sa pomocou špeciálneho plynu zabijú všetky živé organizmy, ktoré obraz napadli. SNG ju získala v roku 2013 vďaka fondom Európskej únie a odvtedy ju využívajú viaceré slovenské múzeá, galérie, knižnice a archívy takmer na týždennej báze.

Riaditeľka SNG Alexandra Kusá potvrdila, že s ošetrovaním začali v júli a prvé obrazy sú už hotové. Kedy sa im podarí spracovať takéto veľké množstvo malieb, presne povedať nevie. „Várky sa pripravujú v závislosti od veľkosti a povahy nosičov a materiálu tak, aby sme komoru čo najlepšie využili. Odhadnúť to presne nevieme, ale na úlohe pracujeme priebežne a pár mesiacov to bude,“ priblížila Kusá.

„Dohodol som sa s riaditeľkou SNG, že môžeme využiť tieto plynové komory, ktoré majú vo Zvolene. Musím povedať, že pani riaditeľka mi vyšla v ústrety a prvá várka sa už momentálne robí,“ povedal Jančár s tým, že Národná galéria sanovanie robí prakticky zadarmo a vyššie náklady ako na ich obnovu sú na dopravu diel do Zvolena.

Nový depozitár na Plickovej ulici by mal spĺňať podmienky na uloženie diel. Bude mať stálu teplotu, vlhkosť a dôkladné zabezpečenie proti požiaru a krádeži. Plánované náklady na prestavbu sú predbežne vyčíslené na 5,2 milióna eur. Slúžiť má nielen mestskej galérii, ale aj mestskému múzeu, ktorého depozitáre sú tiež v zlom stave.

Členka komisie kultúry a ochrany historických pamiatok mestského zastupiteľstva Bratislavy Izabella Jégh priznala, že z tejto situácie je zhrozená a znechutená. „Prečo to tak dlho trvá? To je aj moja otázka, ale nikto mi na to nevie odpovedať. Riaditeľ galérie na problém nevyhovujúcich priestorov už minimálne šesť rokov upozorňuje. Som z toho už znechutená. Zodpovednosť nesie vedenie mesta,“ uzavrela nešťastne.