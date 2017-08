Prípravy na župné voľby už odštartovali

Od konca minulého týždňa sú definitívne určené volebné obvody pre voľby poslancov zastupiteľstiev, tiež sa určil počet poslancov krajských zastupiteľstiev a sídiel obvodných volebných komisií.

Do začiatku septembra by sa mali vytvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti. Dovtedy sa tiež musia sformovať volebné komisie krajov, ktoré majú po prvý raz zasadnúť do 11. septembra. Volebné komisie nižších stupňov, obvodné a okrskové, by mali vzniknúť do 5. októbra.

Ide o zabezpečenie tlače a distribúcie volebných tlačív či elektronického komunikačného spojenia volebných orgánov všetkých stupňov. z návrhu harmonogramu zabezpečenia volieb

Lehoty pri organizácii volieb vyplývajú z rozhodnutia o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov. Tie vytýčil predseda Národnej rady Andrej Danko koncom júna.

Voľby zo štátnej pokladnice vytiahnu 10,2 milióna eur. Väčšinu z nich, 8,7 milióna eur, by malo zaplatiť ministerstvo vnútra. Zvyšných takmer 1,5 milióna eur doloží Štatistický úrad. Vyplýva to z návrhu Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017, ktorým by sa vláda mala zaoberať na najbližšom rokovaní.

„Ide o zabezpečenie tlače a distribúcie volebných tlačív či elektronického komunikačného spojenia volebných orgánov všetkých stupňov,“ uvádza sa v návrhu. Ten sa tiež venuje napríklad zabezpečeniu možnosti voličov uplatniť hlasovacie právo vrátane cudzincov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenska, či zaisteniu školenia ľudí, ktorí sa budú podieľať na príprave volieb a hlasovania, spracovania jeho výsledkov.

Voľby zo štátnej pokladnice vytiahnu 10,2 milióna eur. Väčšinu z nich, 8,7 milióna eur, by malo zaplatiť ministerstvo vnútra. Zvyšných takmer 1,5 milióna eur doloží Štatistický úrad. Autor: Ľuboš Pilc, Pravda

Rezort vnútra použije peniaze najmä na vyplatenie náhrady mzdy členom volebných komisií a odmien členom a zapisovateľom okrskových volebných komisií. Takisto zaplatí tlač hlasovacích lístkov, metodických a informačných materiálov a volebných tlačív. Peniaze tiež poputujú na nevyhnutné úpravy a prevádzku volebných miestností, ale aj ochranu verejného poriadku v deň konania regionálnych volieb.

Napríklad na elektronické komunikačné spojenie volebných komisií pôjde päť eur pre každú volebnú komisiu. „Finančné prostriedky určené pre Štatistický úrad zahŕňajú výdavky na spracovanie výsledkov volieb,“ spresňuje sa v návrhu.

Prvýkrát sa jednokolové voľby do VÚC budú konať 4. novembra. Poslanci novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva schválili na jar. Tá zmenila dvojkolový systém na jednokolový, v ktorom sa predsedom VÚC stane ten z kandidátov, ktorý získa najviac platných hlasov. Dôvodom bola snaha zvýšiť dlhodobo nízku účasť voličov a úspora peňazí.

Zákonodarcovia návrh schválili už vo februári, ale prezident Andrej Kiska ho vrátil na opätovné prerokovanie. Dôvody úpravy zákona považoval za neúplné a skresľujúce. Hlava štátu vtedy argumentovala, že slabý záujem je aj problémom prvého kola, v ktorom žiaden kandidát v doterajších voľbách nezískal viac ako 15 percent hlasov oprávnených voličov. Nízka účasť býva po každých krajských voľbách predmetom politickej diskusie. Veto prezidenta však v marci poslanci prelomili 80 hlasmi.