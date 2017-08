Richter: Nové rozhodnutie Akreditačnej komisie o Čistom dni budem akceptovať

Richter bude akceptovať rozhodnutie Akreditačnej komisie, ktorá sa bude 23. augusta zaoberať akreditáciou resocializačného zariadenia Čistý deň v Galante. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) minulý týždeň vyhovelo protestu generálnej prokuratúry proti neodobratiu akreditácie pre Čistý deň, rozhodnutie o nezrušení akreditácie zrušilo a vec opäť posunulo na Akreditačnú komisiu. „Nastala úplne nová situácia. Vždy som tvrdil, že budem operatívne reagovať na ďalšie zistenia, ktoré prídu od orgánov činných v trestnom konaní. Myslím, že Akreditačná komisia bude veľmi promptne konať a ja budem akceptovať toto rozhodnutie,“ povedal dnes novinárom Richter. V kauze totiž padlo prvé obvinenie za zneužívanie chovankyne, a to voči vtedajšiemu zamestnancovi Čistého dňa Igorovi J., ktorý tam pracoval ako terapeut a zastupoval aj riaditeľa.

Richter tiež uviedol, že Akreditačná komisia sa bude okrem Čistého dňa zaoberať aj činnosťou ďalších resocializačných zariadení. „Môže sa stať, že to nebude jediné zariadenie, ktorému bude odobratá licencia. Minister musí byť v takomto prípade pripravený na náhradné riešenia,“ zdôraznil. Dodal, že v prípade odobratia akreditácie budú deti z dotknutých zariadení presunuté do štátnych inštitúcií, ktoré majú byť do konca roka dané do užívania. Richter nechcel konkretizovať, ktorým zariadeniam hrozí odobratie akreditácie, povedal len, že porušenia zákona sú väčšinou ekonomického charakteru.

Zariadenie Čistý deň čelilo viacerým podozreniam zo zneužívania chovancov, ktoré preverovalo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, generálna prokuratúra i polícia, pričom vyšetrovanie niektorých prípadov ešte nie je ukončené. Ministerstvo napriek odporúčaniu jeho Akreditačnej komisie Čistému dňu akreditáciu na vykonávanie činnosti vo februári neodobralo. Pre kauzu sa opozícia v parlamente snažila dokonca vysloviť nedôveru ministrovi Jánovi Richterovi. Generálna prokuratúra následne v marci oznámila, že rozhodnutie ministerstva preskúma.