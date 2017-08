Českí ochranári vyzývajú envirorezort na podporu vzniku Národného parku Podunajsko

Vstup do Devínskeho ramena na Dunaji. Ilustračné foto.

Vstup do Devínskeho ramena na Dunaji. Ilustračné foto. Autor: Andrej Barát , Pravda

Ako informoval predseda českej Spoločnosti pre trvalo udržateľný život Jiří Dlouhý, účastníci Memoriálu Josefa a Petry Vavrouškových v liste konštatovali, že v Maďarsku, Českej republike a Rakúsku je už ochrana dunajskej krajiny formou národných parkov zabezpečená, teraz sa musí prepojiť aj so Slovenskom. Podotkol tiež, že vznik NP Podunajsko už má podporu Bratislavského samosprávneho kraja a mesta Bratislava ako aj odborných a vedeckých inštitúcií. Pomoc sľúbila aj Správa národného parku Podyjí na Morave.

„Dôležité rozhodnutie, či doplní chýbajúci článok ochrany, teraz zostáva na Slovenskej republike,“ píše sa vo výzve českých ochranárov. Konštatovali, že národné parky na Slovensku sú orientované výlučne na horské oblasti. „Paradoxné, neprezieravé a nešťastné je to obzvlášť v súvislosti s absenciou národného parku, ktorý by zastrešil ochranu unikátnej prírody a krajiny slovenskej časti európskeho veľtoku Dunaj a celého priľahlého Podunajska,“ zdôraznili ochranári.

Treba si uvedomiť, že ani medzi odborníkmi v ochranárskej obci nepanuje jednoznačný názor na konkrétne riešenia, a preto je predčasné to komentovať. Tomáš ferenčák, hovorca Ministerstva životného prostredia SR

Pripomínajú, že myšlienka NP Podunajsko má už 30 rokov, dokonca sa uvažovalo o trilaterálnom národnom parku. Takéto parky už postupne vznikli v Česku, Rakúsku aj Maďarsku. „Chýba už len slovenská časť a následné vzájomné prepojenie existujúcich národných parkov,“ uvádza sa vo výzve.

Ani odborníci sa nezhodli

List českých aktivistov aj samotnú výzvu dostalo MŽP v uplynulých dňoch. Ako povedal hovorca rezortu Tomáš Ferenčák, MŽP sa témou Národného parku Podunajsko zaoberá a Štátna ochrana prírody SR už zbiera podklady, na základe ktorých by bolo možné odborne vyhodnotiť prípadné riešenie tejto otázky. „Treba si uvedomiť, že ani medzi odborníkmi v ochranárskej obci nepanuje jednoznačný názor na konkrétne riešenia, a preto je predčasné to komentovať,“ vyhlásil. Ferenčák pritom zdôraznil, že envirorezort preferuje komplexný prístup k ochrane prírody na Slovensku a túto tému chce vnímať v odbornej rovine a v kontexte všetkých chránených území na Slovensku.

NP Podunajsko by mal spojiť existujúce chránené územia od sútoku Moravy a Dunaja (Devínska Kobyla, Slovanský ostrov, Sihoť) cez Bratislavu (Bratislavské luhy), Dunajské Luhy až po sútok Dunaja a Ipľa. Rozprestierať by sa mal na 25 000 hektároch na území Trnavského, Nitrianskeho i Bratislavského kraja. Cieľom je podporiť zachovanie a rozširovanie biotopov lužných lesov. Park by bol spojený s prihraničnými národnými parkmi v Česku, Maďarsku a Rakúsku.