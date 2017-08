Červený kríž označil prijatie altánku od ĽSNS za chybu, vyvodí dôsledky

Červený kríž je apolitická organizácia a zásadne nespolupracuje so žiadnou politickou stranou a nepodieľa sa na propagácii žiadnych politických strán a hnutí, ani ich činnosti a myšlienok, ktoré propagujú. Uvádza sa v stanovisku Slovenského Červeného kríža, ktorého pracovníci z Veľkého Krtíša začiatkom mesiaca prijali do daru altánok od zástupcov ĽS NS.

„Červený kríž sa na celom svete striktne riadi princípmi nestrannosti a neutrality. Tie máme ako samozrejmosť vo svojich Stanovách už od roku 1919, teda od vzniku Československého Červeného kríža,“ píše sa v stanovisku Slovenského Červeného kríža (SČK).

Organizácia pripomína, že súčasťou princípov organizácie na celom svete je pomáhať a predchádzať utrpeniu všetkých ľudí bez ohľadu na národnosť, jazyk, rasu, pohlavie, náboženstvo, politické presvedčenie a spoločenské postavenie.

„O to viac nás mrzí vzniknutá situácia, ktorá je následkom individuálneho ľudského zlyhania. To, čo sa stalo, aj to, čo to vyvolalo, je pre SČK neakceptovateľné. Je to pre nás a našich členov veľké ponaučenie a z tejto situácie vyvodíme dôsledky,“ uvádza sa v stanovisku.

Zamestnancom SČK vo Veľkom Krtíši odovzdal altánok osobne predseda ĽSNS Marian Kotleba.