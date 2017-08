Blahová: Minister Richter nechráni záujmy maloletých detí, ale len svoj chrbát

Za najzávažnejší z dôvodov protestu generálnej prokuratúry považuje poslankyňa NR SR za SaS Natália Blahová to, že ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vôbec neprihliadalo na relevantné dôkazy a minister Ján Richter (Smer-SD) hrá nehoráznym spôsobom o čas. Povedala to na tlačovej besede Blahová s tým, že Richter otvoril „len správne konanie so všetkými lehotami“ „A v Čistom dni sú stále umiestnené desiatky detí. Je alibizmus, že minister podmieňuje zrušenie akreditácie zariadeniu tým, ako uzavrú vec orgány činné v trestnom konaní. Zdá sa, že aj keď polícia podozrenia potvrdila, minister nereaguje, nechráni záujmy maloletých detí, ale len svoj chrbát," povedala dnes Blahová. Udalosti, ktoré sa odohrávajú v súvislosti s Resocializačným centrom Čistý deň podľa nej dokazujú nekompetentnosť ministra Richtera. Zároveň Richtera vyzvala, aby odstúpil z funkcie a rovnako, aby sa svojho postu vzdal aj generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Marián Valentovič. „Sú zodpovední za celú situáciu. Zo strany ministra je to plná osobná a politická zodpovednosť," dodala.

Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter (Smer-SD) bude akceptovať rozhodnutie Akreditačnej komisie, ktorá sa bude 23. augusta zaoberať akreditáciou resocializačného zariadenia Čistý deň v Galante. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) minulý týždeň vyhovelo protestu generálnej prokuratúry proti neodobratiu akreditácie pre Čistý deň, rozhodnutie o nezrušení akreditácie zrušilo a vec opäť posunulo na Akreditačnú komisiu. „Nastala úplne nová situácia. Vždy som tvrdil, že budem operatívne reagovať na ďalšie zistenia, ktoré prídu od orgánov činných v trestnom konaní. Myslím, že Akreditačná komisia bude veľmi promptne konať a ja budem akceptovať toto rozhodnutie,“ povedal dnes novinárom Richter. V kauze totiž padlo prvé obvinenie za zneužívanie chovankyne, a to voči vtedajšiemu zamestnancovi Čistého dňa Igorovi J., ktorý tam pracoval ako terapeut a zastupoval aj riaditeľa.

Zariadenie Čistý deň čelilo viacerým podozreniam zo zneužívania chovancov, ktoré preverovalo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, generálna prokuratúra i polícia, pričom vyšetrovanie niektorých prípadov ešte nie je ukončené. Ministerstvo napriek odporúčaniu jeho Akreditačnej komisie Čistému dňu akreditáciu na vykonávanie činnosti vo februári neodobralo. Pre kauzu sa opozícia v parlamente snažila dokonca vysloviť nedôveru ministrovi Jánovi Richterovi. Generálna prokuratúra následne v marci oznámila, že rozhodnutie ministerstva preskúma.