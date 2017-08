Matica Slovenská: Hložníkove diela nie sú znehodnotené, majú len drobné poškodenia

„Počas dôkladného skríningu reštaurátorka objavila menšie poškodenia farebnej vrstvy, mierne povrchové znečistenia, nepatrné škrabance, odtlačený ochranný baliaci papier, ale aj nízky výskyt mikroorganizmov. Nič však natoľko závažné, s čím by nemali skúsenosti aj iné galérie, čo by sa nedalo očistiť a čo by poškodzovalo vzácne diela majstra Vincenta Hložníka,“ uvádza sa vo vyhlásení Matice.

Len jediný obraz bol podľa vyhlásenia navrhnutý na komplexné reštaurovanie, a to starý obraz od Jozefa Haiera Matka s dieťaťom, ktorý však bol už darovaný s poškodeniami. „Celkové náklady na vyčistenie diel sa odhadujú na 1 350 eur,“ dodala Matica.

Matica slovenská informovala v júni tohto roku, že počas inventarizácie národného pokladu, do ktorej patrí aj zbierka obrazov, zistila, že zbierka bola z nedbalosti správcu, teda Nadácie Matice slovenskej poškodená, avšak nie tak, aby boli diela znehodnotené.

Dve tretiny zbierky predstavuje dar výtvarníka Vincenta Hložníka Slovensku. Pri inventarizácii zistili tiež, že z kovovej časti národného pokladu chýba niekoľko desiatok predmetov zo zlata. Prípadom sa už zaoberá polícia aj prokuratúra.

Národný poklad vyzbierali po vzniku samostatného Slovenska od roku 1993 do roku 1996. Okrem kovovej časti je jeho súčasťou aj časť tvorená umeleckými obrazmi a tiež peňažná časť.