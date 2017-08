Smer v boji proti Kotlebovi podporí Luntera

Za kandidáta na banskobystrického župana Jána Luntera (nezávislý) sa postaví aj strana Smer. Rozhodla sa tak na základe jeho programu a tiež podľa opakovane najvyšších preferencií v prieskumoch. Podpredseda vlády a strany Peter Pellegrini zároveň vyzval ostatných kandidátov, aby sa vzdali kandidatúry. Nezávislý Stanislav Mičev a opozičný kandidát Martin Klus to považujú za absurdné a odstúpiť zatiaľ nemienia.

Podľa Pellegriniho podnikateľ Lunter je jediný kandidát, ktorý môže poraziť súčasného šéfa župy a predsedu extrémistickej ĽS NS Mariana Kotlebu. „My ako strana spravíme všetko preto, aby sme mu pomohli poraziť terajšieho župana. Lunter zároveň potvrdil, že ak nebude podľa prieskumov na konci septembra lídrom, je ochotný sa kandidátky vzdať,“ dodal Pellegrini. Podľa neho by mal Lunter v najbližších dňoch rokovať o podpore aj s ostatnými koaličnými stranami Mostom-Híd a SNS. Podpredseda Smeru doplnil, že ostatní kandidáti by sa mali rozhodnúť, či chcú trieštiť hlasy, alebo radšej z boja odstúpia.

Lunter, majiteľ rodinnej firmy vyrábajúcej vegetariánske výrobky, podporu najsilnejšej strany prijal. „So Smerom sme neuzavreli nijakú dohodu a ich podpora, ktorú oznámili, nebola ničím podmienená,“ zdôraznil podnikateľ vo svojom stanovisku na sociálnej sieti. Pripomína, že aj naďalej zostáva nezávislým kandidátom. „Nie som niekomu zaviazaný, a na tom sa nič nemení,“ priblížil.

Kotleba sa stále nevyjadril

O funkciu predsedu kraja sa uchádza celkom 11 kandidátov, Kotleba zatiaľ oficiálne nepotvrdil, či do volieb pôjde. Z prieskumov agentúry Focus vyplýva, že najväčšiu šancu proti súčasnému županovi má práve Lunter, ktorý ho v tom poslednom predbehol. Ukázalo sa v ňom, že ak by sa voľby konali v auguste, vyhral by ich Lunter s 21,8 percenta hlasov. Za ním sa umiestnil Kotleba s 21,1 percenta. Na treťom mieste skončil spoločný kandidát SaS, OĽaNO-NOVA, KDH a OKS Martin Klus. Ak by Kotleba nekandidoval, prieskum potvrdil, že aj v tom prípade by zvíťazil Lunter (23,2 percenta) pred druhým Klusom (19,2 percenta) a tretím Martinom Juhaniakom (14,3 percenta).

Či bude banskobystrický podnikateľ viesť v prieskumoch aj naďalej, to si šéf Focusu Martin Slosiarik netrúfal odhadnúť. „Je to nová situácia, ale na druhej strane treba povedať, že v kraji sa komunikácia už dlhodobo vedie smerom, že by mal voči Kotlebovi stáť jeden silný kandidát. Ak to Smer a Lunter dokážu správne odkomunikovať, tak myslím, že to môže vyjsť,“ mieni sociológ Slosiarik.

Sociológ poznamenal, že dôležité bude tiež, ako sa zachovajú protikandidáti. Ak sa rozhodnú stiahnuť, mali by to správne odkomunikovať voličom. „Musí od nich zaznieť jasné odporúčanie, vysvetlenie, že ja odchádzam v prospech niekoho, ak to má mať efekt. Nikdy 100 percent voličov neposlúchne kandidáta, ale časť voličov, ktorá si odporúčanie osvojí, nakoniec bude tou rozhodujúcou masou,“ vysvetlil Slosiarik.

Hľadajú zhodu

Snaha o dohodu medzi kandidátmi je v Banskej Bystrici už dlhšie. Zatiaľ iba dvaja, Stanislav Mičev a Martin Klus, podpísali v polovici augusta memorandum, z ktorého vyplýva, že proti Kotlebovi sa nakoniec postaví len jeden s najvyššími preferenciami. Kandidáti do začiatku septembra môžu podľa memoranda viesť svoju kampaň. V polovici mesiaca by sa však mali dohodnúť, ktorý z nich nakoniec s podporou ostatných zabojuje o voličské hlasy.

Klus pre Pravdu potvrdil, že na výzvu Pellegriniho nezareaguje. „Prekvapuje ma, že Smer nepočkal ani na ohlásenie kandidatúry Kotlebu a následnú dohodu kandidátov. Plánujem však ďalej pracovať na predstavovaní lepšej budúcnosti občanom kraja a na dohode s ostatnými, presne tak, ako predpokladá podpísané memorandum,“ spresnil Klus.

V memorande chce pokračovať aj Mičev, ktorý ho vymyslel. „Mňa nebude nijaká politická strana vyzývať, aby som abdikoval. Pán Lunter dodnes k memorandu nepristúpil, takže sa necítim viazaný touto výzvou,“ argumentoval Mičev.

Okrem Luntera, Klusa či Mičeva sa o post uchádzajú ako nezávislí kandidáti prednosta Mestského úradu v Brezne Martin Juhaniak, primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko, starosta obce Mýtna Pavel Greksa, bývalý primátor Banskej Bystrice Ivan Saktor, banskobystrický mestský poslanec Igor Kašper a za Stranu moderného Slovenska Milan Urbáni. Najnovším adeptom je Marek Mališ, poslanec obecného zastupiteľstva v obci Kriváň, ktorého navrhla Strana zelených, a rómsky aktivista Vojtech Kökény z Rimavskej Soboty, ktorý kandiduje za Stranu rómskej koalície.

