Sulík: Fico zradil Slovensko, uprednostnil záujmy bohatých krajín

Ako Sulík povedal dnes na tlačovej besede, Fico dopredu v submisívnej pozícii súhlasil, aby Slovensko prišlo o podstatné konkurenčné výhody. „Ak sa vzdáme všetkých nástrojov, ktoré môžu na Slovensku zvyšovať blahobyt rýchlejšie ako v západných krajinách, napríklad výhodného daňového systému, akými nástrojmi chceme dobiehať životnú úroveň západných krajín?

Fico už vopred oznámil, že sa toho vzdáme,“ vyhlásil Sulík, podľa ktorého boj proti sociálnemu a daňovému dumpingu nie je nič iné ako bič bohatých na chudobných. „Je to protekcionizmus hrubého zrna. Je to rozhodnutie, ktoré je v rozpore so slobodou pohybu,“ dodal.

Podľa premiéra Roberta Fica sa na spoločnom rokovaní hovorilo o jadre Európskej únie. „Do konca roka musia byť jasné kontúry toho, čo to má byť,“ povedal.

Žiada, aby pri formovaní toho, čo má byť jadro Európy, boli všetci členovia únie. Členstvo v EÚ podľa Fica Slovensku pomohlo. Ak sa podľa neho bude budovať jadro EÚ, Slovensko chce byť pri tom.

„Toto je pre Slovensko strategický cieľ,“ zdôraznil. Tí, čo chcú v Európe napredovať rýchlejšie, by podľa Fica mali dostať takú možnosť. Je si pritom vedomý toho, že účasť Slovenska v jadre EÚ bude aj niečo stáť. „Budeme sa musieť viac priblížiť v sociálnej a obrannej politike,“ tvrdí.