Koalíciu čaká deň pravdy

Očakávajú sa dramatické rokovania, Danko už vo štvrtok partnerom odkázal časť svojich požiadaviek. Síce oznámil, že koalícia Smer, SNS a Most-Híd nemá alternatívu, zároveň však niekoľkokrát spomenul pád vlády, lebo podľa vlastných slov nechce byť v koalícii, ktorá je „otroctvom“.

Danko žiada buď novú koaličnú zmluvu, alebo prijatie dodatku, ktorý má podstatne zmeniť fungovanie koalície. Ani Smer, ani Most-Híd sa včera k Dankovým odkazom nevyjadrili. Otázne je, či budú jeho návrhy pre nich priechodné, keďže Danko chce, aby o odvolaní ministrov rozhodovala strana. To sa prieči nielen doterajším politickým zvyklostiam, ale najmä ústavným kompetenciám predsedu vlády, ktorý má jediný oprávnenie prísť s návrhom na odvolanie člena vlády. Prezident potom na návrh premiéra ministra odvoláva. „Rešpektujem osobu Roberta Fica, ale hovorím, že o svojich ministroch chcem rozhodovať sám. Chcem rozhodovať so svojím vedením, predsedníctvom,“ povedal Danko.

Kríza nemusí skončiť

Je predpoklad, že koalícia v piatok krízu neuzavrie, diskusia o budúcnosti vládnej zostavy tak bude pokračovať ďalšími kolami rozhovorov. Vylúčená pritom nie je ani alternatíva pádu vlády a predčasných volieb.

Danko naznačil, že bude žiadať odchod niektorých členov vlády. „Táto vláda potrebuje refresh, zmeny i v personálnych oblastiach,“ povedal. Špekuluje sa, že Danko si dnes vypýta hlavu ministra práce Jána Richtera, čo však narazí na odpor Smeru.

Podľa politológa Michala Horského napriek uzneseniu predsedníctva SNS, ktoré zaviazalo svojho predsedu pokračovať v koalícii, sa zdá, že kríza nie je ukončená. „Antipolitické postupy a procedúry, ktoré pán predseda SNS v posledných dňoch predviedol verejnosti, si zrejme podľa jeho mienky vyžadujú ako náplasť aj odvolanie jedného z ministrov strany Smer. Táto predstava môže byť podporovaná aj tým, že sa mylne domnieva, že iba on môže svojich ministrov odvolávať, a nie, ako je to ústave stanovené, že o osudoch ministrov rozhoduje výlučne premiér a prezident. V tejto súvislosti aj poučovanie politológov zo strany šéfa SNS sa javilo ako hlboké nedorozumenie a nepochopenie,“ zhodnotil Horský.

Koaliční politici zo Smeru a Mostu-Híd nechceli včerajšie vyhlásenie Danka komentovať. Šéf poslaneckého klubu Mostu-Híd Gábor Gál odkázal na očakávané piatkové rokovanie lídrov koalície. Podobné stanovisko zaujal aj predseda poslaneckého klubu Smeru Martin Glváč. „Dúfam, že si sadnú na koaličnej rade a všetci traja si povedia, ako si to ďalej predstavujú. Keď nájdu konsenzus, koalícia bude pokračovať,“ uviedol Glváč.

Po smskách konečne stretnutie

Agenda, ktorá môže počas urovnávania koaličnej krízy Fica s Dankom rozdeľovať, je jadro EÚ. Šéf SNS chce vedieť, čo to bude znamenať, ak bude Slovensko pokračovať v procese začleňovania do jadra únie. „Odmietame, aby to bol argument na to, že musíme v tejto vláde zostať. V tejto vláde zostávame preto, lebo neexistuje alternatíva z hľadiska riadenia štátu,“ povedal Danko. Premiér pritom už dlhé mesiace rozpráva o tom, že Slovensko by sa malo stať súčasťou európskeho jadra a úzko spolupracovať s Nemeckom a Francúzskom, na čo šéf opozičnej SaS Richard Sulík dávnejšie reagoval, že ide o „okresný spolok“.

Pre koaličných partnerov bude zložité, ako zakomponovať do dodatku koaličnej zmluvy, aby ministri nekomentovali prácu svojich kolegov, čo chce Danko. Podľa neho koalícia si musí povedať, kde je „hranica vzájomnej kritiky a kde je už hranica toho, že sa treba v koalícii rozísť“. Šéf SNS tým narážal na nedávnu kritiku ministra kultúry Mareka Maďariča (Smer) na adresu ministra školstva za SNS Petra Plavčana pre kauzu rozdeľovania eurofondov. Keď Danko pred časom hovoril o tom, že ministri by sa mali v prvom rade starať o svoje rezorty, ministerka Lucia Žitňanská vyhlásila, že je slobodným človekom.

Ešte pred stretnutím vedenia SNS traja ministri za Most-Híd vydali vo štvrtok vyhlásenie, že aktuálna kríza spomaľuje procesy na ministerstvách a znemožňuje poctivú a zodpovednú prácu ministrov. „Za vzniknutej situácie nevieme napĺňať naše priority z programového vyhlásenia vlády a potom je otázne, či má zmysel takto pokračovať,“ uviedli ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, minister dopravy Árpád Érsek a minister životného prostredia László Sólymos. Podľa nich jedine rokovaním je možné dosiahnuť definitívne a rýchle ukončenie krízy. Vyzvali preto šéfov vládnych strán na konštruktívnu diskusiu.

Vládni partneri sa osobne počas krízy za tri týždne stretli aspoň podľa doteraz dostupných informácií len dva razy. Často si odkazovali cez esemesky, sociálne siete či tlačové správy. Koaličná kríza sa začala vypovedaním koaličnej zmluvy zo strany SNS a trvá už tretí týždeň. Rozpútal ju škandál s rozdeľovaním eurofondov v rezorte školstva pod vedením ministra Petra Plavčana, ktorý je nominantom SNS. V kauze ide o vyše 600 miliónov eur. Plavčan nevedel vyvrátiť podozrenia, že sa európske peniaze rozdelili na vedu a výskum netransparentne. Premiér Fico preto minulý týždeň prišiel s odvolaním ministra a požiadal Danka, aby mu navrhol meno nového šéfa rezortu školstva. Danko napokon s nevôľou akceptoval takýto postup premiéra.

Plavčan abdikáciu prezidentovi Andrejovi Kiskovi oznámil k 31. augustu. V zákulisí sa hovorí o tomto dátume preto, že Danko bude chcieť, aby spolu s Plavčanom odišiel z vlády aj minister za Smer a vyrovnal tak stratu politických bodov politikou oko za oko, zub za zub.

Text z agentúry sme nahradili autorských článkom denníka Pravda.