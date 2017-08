Zasadá koaličná rada. Bugár si nemyslí, že vláda potrebuje refresh

Lídri strán Smer Robert Fico a Mosta-Híd Béla Bugár na koaličnú radu prišli s tým, že si vypočujú predsedu SNS Andreja Danka. Jednoznačne chcú dosiahnuť, aby si neodkazovali problémy cez médiá a neopakovala sa súčasná kríza. Pokiaľ ide o personálne zmeny, o ktorých Danko hovoril, podľa Bugára si vypočujú Dankove návrhy, ale on osobne si nemyslí, že vláda potrebuje refresh. „To sa tak nedá, že oko za oko, zub za zub. To sme kde, na Sicílii?“ pýtal sa ráno Bugár pri príchode na Koaličnú radu.

K štvrtkovému vyhláseniu ministrov za Most-Híd Lucie Žitňanskej, Árpáda Érséka a Lászlóa Sólymosa Bugár povedal, že „fakt majú pravdu, že sa takto nedá pracovať“. Preto chcú podľa neho lídri dosiahnuť dohodu. Pokiaľ ide o Dankovu požiadavku, aby o svojich ministroch rozhodovala strana, Bugár tvrdí, že „keď ja nebudem konať voči môjmu ministrovi, tak tam je premiér. Premiér je šéfom tejto vlády,“ dodal Bugár.

Belá Bugár si nemyslí, že vláda potrebuje refresh. Autor: Pravda, Robert Hüttner

Premiér pri príchode na otázku, či táto vláda potrebuje refresh, povedal, že on sa už ráno v jazere „refreshol“. Danko na otázky novinárov neodpovedal.

Andrej Danko pred koaličnou radou avizoval, že o svojich ministroch chce rozhodovať on sám s vedením SNS. Autor: Robert Hüttner, Pravda

Snahou je vyriešiť vypovedanie Koaličnej zmluvy Dankom zo 7. augusta a nastaviť nové pravidlá fungovania v koalícii. Predsedníctvo SNS vo štvrtok dalo jej predsedovi Andrejovi Dankovi mandát na to, aby s koaličnými partnermi prebral novú Koaličnú zmluvu alebo dodatok k zmluve. Podľa Danka SNS nevidí alternatívu v opozícii, preto sa nemieni vzdávať a z vládnej koalície neodchádza. Danko tiež avizoval, že o svojich ministroch chce rozhodovať on sám s vedením SNS. Ministri sa majú podľa Danka starať o svoje rezorty a zodpovedať sa predsedovi vlády, ale o odvolaní má rozhodovať strana, ktorá ich do funkcie navrhla.

SNS už avizovala, že bude žiadať nové prísnejšie pravidlá pre zverejňovanie majetkových priznaní verejných činiteľov. „Ak má naozaj vláda taký záujem o boj proti korupcii, musí ísť sama príkladom. Pre žiadneho ministra ani pre verejného činiteľa nemôže byť problémom podrobne zdokladovať celý svoj majetok,“ vysvetľuje novú požiadavku na koalíciu Danko. Stabilná vláda musí mať podľa neho dôveru občanov a tú si vie získať aj pozitívnym príkladom zverejňovania podrobných majetkových pomerov jednotlivých verejných činiteľov. Slovenská národná strana chce zároveň navrhnúť vytvorenie komisie, ktorá bude pracovať na návrhu úplne nového, detailného zverejňovania pôvodu majetku verejných činiteľov už v najbližších dňoch.

SNS chce tiež presadiť návrh zákona o posudzovaní vplyvov na rodinu a manželstvo, ktorý bude zahŕňať vytvorenie tzv. rodinnej doložky v legislatívnom procese a vznik rady vlády pre rodinu. Slovenská národná strana chce prísť na rokovanie Koaličnej rady s viacerými programovými požiadavkami, ktoré sa národniarom doteraz nepodarilo presadiť a narážajú na odpor viacerých ministrov za Smer. SNS bude klásť dôraz na sociálne opatrenia, ktoré majú pomôcť rodinám a dôchodcom, ide napríklad o presadenie 13. platu pre každého zamestnanca, ktorý by nebol zaťažený odvodmi a daňami. SNS chce tiež presadiť tému, s ktorou išli do volieb, a to je pomoc slovenskému kúpeľníctvu. Má ísť o sériu legislatívnych zmi­en.