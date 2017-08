SaS: Danko nemá právo brať premiérovi kompetenciu návrhovať odvolanie ministrov

Podľa predstáv Andreja Danka sa nové pomery vo vládnej koalícii majú odzrkadliť aj v tom, že o odvolaní ministrov má rozhodovať politická strana, ktorá ich do funkcií nominovala, a nie premiér. Ústavný článok 116 však podľa liberálov jednoznačne hovorí, že „návrh na odvolanie člena vlády môže podať prezidentovi Slovenskej republiky aj predseda vlády“. Preto podľa nich predseda SNS nemá žiadne právo ani legitímny dôvod odoberať premiérovi takúto kompetenciu a vynucovať si jej akceptáciu vyhrážkami o opustení koalície.

„Naopak, mal by tlačiť na to, nech premiér používa rovnaký meter a postará sa o odchod z funkcie ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) a ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) tak, ako to urobil v prípade ministra školstva Petra Plavčana (nom. SNS). Na nastoľovanie rozumných požiadaviek, ktoré by pozdvihli politickú kultúru v krajine, je však Andrej Danko zbabelý," uvádzajú liberáli.

To, ako koná Danko a jeho SNS, nie je podľa predstaviteľov SaS ani hrdé, ani odborné, ani slušné. „Ak SNS požiadavku na oklieštenie právomocí premiéra presadí do Koaličnej zmluvy, budeme to vnímať ako konanie namierené proti ústavnému poriadku Slovenskej republiky a nenecháme takéto prznenie slovenskej demokratickej štátnosti bez odozvy," uzavreli.

V týchto chvíľach sa koná Koaličná rada, na ktorej sa po odkazovaní cez médiá a SMS zišla trojica predsedov koaličných strán Robert Fico (Smer-SD), Andrej Danko (SNS) a Béla Bugár (Most-Híd). Snahou je vyriešiť vypovedanie Koaličnej zmluvy Dankom zo 7. augusta a nastaviť nové pravidlá fungovania v koalícii. Predsedníctvo SNS vo štvrtok dalo jej predsedovi Andrejovi Dankovi mandát na to, aby s koaličnými partnermi prebral novú Koaličnú zmluvu alebo dodatok k zmluve. Podľa Danka SNS nevidí alternatívu v opozícii, preto sa nemieni vzdávať a z vládnej koalície neodchádza. Danko tiež avizoval, že o svojich ministroch chce rozhodovať on sám s vedením SNS. Ministri sa majú podľa Danka starať o svoje rezorty a zodpovedať sa predsedovi vlády, ale o odvolaní má rozhodovať strana, ktorá ich do funkcie navrhla.