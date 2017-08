Popredný ústav srdca opúšťa elita

Pokiaľ sa s nimi vedenie ústavu nedohodne, od novembra len s veľkými ťažkosťami bude môcť robiť diagnostiku a tiež časť operácií ciev. Do prípadu sa vložil rezort zdravotníctva.

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nom. Smeru) zverejnil, že výpovede dali viacerí odborníci, lekári, sestry, ale aj špičkoví špecialisti ústavu v oblasti intervenčnej rádiológie, rádiodiagnostiky k prvému novembru. Hovoril o 11 zdravotníkoch. „Disponujem informáciou o tom, že tento tím by sa mal presunúť do centra Medissimo, čo považujem za neprijateľné a nie je to náhoda,“ povedal minister. Súkromné centrum Medissimo patrí do siete polikliník ProCare, ktorej vlastníkom je investičná skupina Penta.

Podľa našich neoficiálnych informácií ide o lepšie finančné ohodnotenie, prísľub práce v nových priestoroch s modernou rádiologickou technikou. hovorkyňa zariadenia Dobroslava Krajačičová

Drucker poveril tím pracovníkov ministerstva, aby zistili, prečo takáto situácia nastala. „Požiadal som generálneho riaditeľa, aby mi vypracoval dopad rizík tohto kroku v budúcnosti,“ dodal Drucker. Manželka primára Vuleva pritom pracuje na ministerstve zdravotníctva ako šéfka odboru kategorizácie a cenotvorby.

Odpovede na otázky by mal Drucker dostať začiatkom budúceho týždňa a potom bude vyvodzovať aj personálne dosahy. Podstatné podľa neho je to, aby srdcový ústav po týchto hromadných výpovediach nepociťoval žiadne ohrozenie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker zverejnil informáciu, že Národný ústav srdcových a cievnych ochorení opúšťa tím rádiológov a diagnostikov. Autor: SITA, Diana Černáková

Vedenie ústavu Pravde potvrdilo, že tento štvrtok podalo výpovede deväť lekárov. „Najviac žiadostí o rozviazanie pracovného pomeru bolo od zamestnancov oddelenia diagnostickej a intervenčnej rádiológie, kde z celkového počtu 32 zamestnancov podalo výpoveď sedem lekárov vrátane primára, jeden lekár z oddelenia kardiológie a angiológie a neurológ,“ spresnila hovorkyňa zariadenia Dobroslava Krajačičová.

Dôvody podľa nej ani jeden neuviedol. „Podľa našich neoficiálnych informácií ide o lepšie finančné ohodnotenie, prísľub práce v nových priestoroch s modernou rádiologickou technikou. Je nám veľmi ľúto, že tento odchod nám nebol oznámený v dostatočnom časovom predstihu tak, aby sme situáciu riešili komfortnejšie,“ pripomenula Krajačičová s tým, že teraz sa budú snažiť doplniť personálny stav.

Hovorca siete ProCare Tomáš Kráľ odmietol akúkoľvek spojitosť s hromadnými výpoveďami zamestnancov ústavu. „Ani jeden zo spomínaných zamestnancov neprechádza do spoločnosti ProCare alebo do inej spoločnosti patriacej pod skupinu Penta Investments,“ reagoval Kráľ.

Podľa jeho slov spoločnosť Cinre, s.r.o., ktorú zastupoval Ivan Vulev, oslovila ProCare pri hľadaní vhodných priestorov na dlhodobý komerčný prenájom. „S Cinre sme sa dohodli na nájomnom vzťahu. Okrem nájomného vzťahu nie je naša skupina akokoľvek spojená s aktivitami tejto firmy a jej predstaviteľov,“ uzavrel Kráľ.

Denník Pravda sa včera neúspešne pokúšal spojiť s Vulevom. Ten podľa aktuálneho obchodného registra v eseročke Cinre nefiguruje. Firma má široké spektrum činností, od počítačových služieb, rýchleho občerstvenia, administratívy cez reklamu či upratovanie. Zo zdravotníctva sa zaoberá iba dopravnou zdravotnou službou.

Hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre angiológiu Augustín Mistrík zhodnotil, že oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie je dôležité pre celý ústav. Pracuje 24 hodín, sedem dní v týždni. „Používa najmodernejšie metódy pri liečbe zúžených ciev, napríklad na nohách, obličkách či v bruchu,“ povedal Mistrík s tým, že ide o akúsi „výkladnú skriňu“ ústavu.

To, že odtiaľ odchádza deväť ľudí, považuje za vážnu situáciu. „Nahradiť toľkých špičkových pracovníkov nie je sranda, robia sa tam komplikované výkony, na ktoré potrebujete mať roky praxe,“ doplnil. Pripomenul, že primár Vulev patrí medzi európsku špičku. Hoci sa operácie dajú naplánovať, Mistrík si nevie predstaviť, že by pacienti museli kvôli tomu cestovať do Banskej Bystrice alebo Košíc, kde sú podobné pracoviská.

Kardiológ Štefan Farský vysvetlil, že intervenčná diagnostika znamená diagnostický aj terapeutický výkon. „Diagnostický v tom, že katétrom (hadičkou) sa cievkou dostanete do blízkosti vyšetrovaného orgánu, napríklad do blízkosti srdca, tam vstreknete kontrastnú látku a zobrazí sa vám, v akom stave sú tepny, či sú zúžené, či sú priechodne, to je diagnostika,“ opísal Farský.

Keď tam je zúženie, tak sa odborník rozhoduje, či môže zákrok urobiť v rámci toho vyšetrenia. „Vtedy použije liečebnú metódu, zavedie tam iný katéter, ktorý má balónik, v mieste zúženia ho nafúkne, roztlačí zúženie a zavedie tam takzvaný stent – pružinu, ktorá zabraňuje, aby sa cieva stiahla naspäť,“ priblížil, a tiež pripomenul, že takéto zákroky robia vysokošpeciali­zovaní pracovníci.

Pôvodnú agentúrnu správu sme nahradili autorským článkom z denníka Pravda.