Horský: Ďalší otras by už koalícia nevydržala

Po rokovaní koalície sa zdá, že je všetko v poriadku. Čo rozhodlo, že koalícia pokračuje ďalej?

Celkom iste po piatkovom stretnutí predsedov vládnych strán je zrejmé, že predovšetkým vedenie Slovenskej národnej strany a jej líder Andrej Danko si uvedomili, že niet inej alternatívy, ako pokračovať vo vládnej koalícii. Samozrejme, predseda Smeru rovnako ako predseda Mostu-Híd v rámci možností vyšli SNS v ústrety. Nevracali sa do minulosti, nerekriminovali, ale veľkoryso prehliadli niektoré nedomyslené kroky šéfa národniarov a uspokojili sa tým, čo politikov šľachtí, že sa pozerali dopredu.

Politológ Michal Horský.

Po koaličnej rade Danko jasne nepovedal, či žiadal hlavu ministra práce Jána Richtera zo Smeru. Myslíte si, že táto vec sa pre Danka skončila?

Je zrejmé, že duch obnoveného koaličného rokovania uzavrel túto otázku a pánovi predsedovi SNS je zrejmé, že pre odvolanie ministra Richtera nájde predovšetkým pochopenie u pani poslankyne Blahovej zo SaS. Zdá sa, že touto cestou sa už pán Danko nevyberie.

Dá sa koaličná kríza označiť za skončenú?

Táto koaličná kríza fakticky podľa niektorých analytikov nebola ani koaličnou krízou, ale iba vypovedaním koaličnej zmluvy a namiesto dialógu lídrov za okrúhlym stolom sa obmedzovala na ich esemeskovanie a sociálne siete. Myslím si, že nie iba táto kríza je skončená, ale takýto spôsob politického konania politických lídrov a ich strán je pre najbližšie obdobie vylúčený.

Ak vznikne nová kríza, tá už môže mať nedozerné dôsledky. Tak ako svojho času politická kríza koalície Fico – Mečiar – Slota viedla postupne k vypadnutiu a ku krachu HZDS a SNS v parlamentnej politike, pričom jedna úplne zanikla a druhej trvalo istý čas, kým sa do parlamentu vrátila.

Takéto krízy sa však môžu znovu opakovať.

Neverím, že po skúsenostiach s priebehom tejto krízy by si SNS nezobrala ponaučenie. Politici typu Bugár a Fico by k takémuto spôsobu vedenia politiky nikdy nesiahli.

Čo by nastalo, keby koalícia zažila ďalší vážny otras o niekoľko týždňov či mesiacov?

Ďalší otras by pravdepodobne už nevydržala. Čaša dôvery sa obnovou koalície naplnila.

Čo vyplynulo pre šéfov vládnych strán z dramatickej situácie v posledných dňoch?

Minimálne to, že lídri koalície musia vystupovať na verejnosti prezieravejšie, a nie iba jeden druhého chváliť, a potom nepripravenej verejnosti spôsobiť šok, keď sa po roku a pol naraz dozvedáme, že jeden z partnerov je hlboko neuspokojený.

Pomôže koalícii, že prijme dodatok ku koaličnej zmluve o tom, aby sa jej lídri stretávali pravidelne?

Myslím, že áno. Je to do istej miery krok správnym smerom, ktorý však tak trochu podväzuje improvizačné schopnosti a možnosti premiéra Fica.

Bude Danko naďalej najmenej predvídateľným lídrom v koalícii?

Po tomto koaličnom spore má predseda parlamentu Danko iba veľmi úzky priestor na lavírovanie, trucovanie a mladícke excesy. Zrejme si je vedomý toho, že jeho kariéra mladého politika sa môže ľahko skončiť.

Premiér Robert Fico má záujem, aby sa Slovensko začlenilo do formujúceho sa jadra Európskej únie. Hovorí však, že to nebude zadarmo. Nedostane sa do sporu so SNS, ktorá môže zaujímať euroskeptickejšie postoje?

Slovenská národná strana aj v horších časoch svojho politického pôsobenia akcentovala všetky možné národné témy a farby, dokonca sa dotkla problematiky obrany štátu, keď jej predseda vyzýval Slovákov do tankov, ale minister obrany za SNS v tom čase pripravoval vstup Slovenska do NATO. Je potrebné pochopiť SNS na základe jej hodnotovej výbavy, že akcentuje predovšetkým národný rozmer politiky, keď to však bolo treba, uprednostnila záujem krajiny, a nie úzku národnú tému.