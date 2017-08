Most-Híd má pre koaličných partnerov nachystaných 20 požiadaviek

Stranu Most-Híd bude v pracovnej skupine, ktorá bude pracovať na vytvorení dodatku ku Koaličnej zmluve, zastupovať splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz. Po rokovaní Republikovej rady o tom informoval predseda Mosta-Híd Béla Bugár.

Som starý pes v politike, aby som vynášal informácie z Koaličnej rady. Béla Bugár, predseda Mostu-Híd

Zároveň uviedol, že si je vedomý toho, že vládna koalícia vznikla spojením troch hodnotovo rozdielnych strán, napriek tomu ju spája jeden spoločný cieľ, a tým je zlepšenie života ľudí na Slovensku. Podľa vyhlásenia, na ktorom sa Republiková rada zhodla, je nevyhnutné, aby koaličné strany mali medzi sebou vzájomnú dôveru a dokázali garantovať základnú politickú stabilitu, ktorá vytvorí podmienky pre plnenie programového vyhlásenia vlády.

Dohoda v čo najkratšom čase

„V takejto atmosfére sa nedá dlho robiť. Brzdí to dlhodobé plány, ak chcete počuť, brzdí to, čo sme sľúbili našim občanom. Pre nás je dôležité, aby vláda plnila programové vyhlásenie vlády,“ povedal Bugár.

„Je zodpovednosťou všetkých predstaviteľov týchto strán, aby sa pokúsili dosiahnuť v čo najkratšom čase dohodu. Opak by spôsobil pokračovanie deštrukcie a stratu dôveryhodnosti celej vlády," dodal s tým, že rozumné kompromisy dokáže priniesť len konštruktívna diskusia za rokovacím stolom, a nie odkazovanie si cez médiá.

Podľa neho akékoľvek „uprednostňovanie osobných alebo straníckych záujmov pred záujmami krajiny a občanov považuje za hazardovanie s budúcnosťou Slovenska“. Dodal, že Koaličná rada by mala zasadať v pondelok 4. septembra.

Požiadavky so zreteľom na rozpočet

Podpredseda strany László Sólymos priblížil, že strana má pripravený zoznam 20 priorít, ktoré by chcela v dodatku ku Koaličnej zmluve presadiť. Konkretizovať ich však odmietol, no upozornil na to, že všetky požiadavky musia rešpektovať rozpočtovú zodpovednosť. „Najprv chceme hovoriť o tom s koaličnými partnermi, tie body však vychádzajú z nášho programu, s ktorým sme vstupovali do volieb," povedal minister životného prostredia.

Bugár na otázky o tom, že Slovenská národná strana na Koaličnej rade v piatok 25. augusta žiadala odstúpenie ministra práce Jána Richtera (Smer-SD), neodpovedal. „Som starý pes v politike, aby som vynášal informácie z Koaličnej rady," povedal Bugár. Podotkol, že na rokovaní nikto hlas nezvyšoval a rokovanie bolo konštruktívne, úprimné a priateľské. Nevyjadril sa ani k tomu, ako sa postavia k situácii, keď opozícia bude opäť odvolávať Richtera a premiér Robert Fico by ho spojil s hlasovaním o dôvere vlády.

Predseda strany Most-Híd Béla Bugár počas zasadnutia Republikovej rady strany Most-Híd. Autor: SITA, Diana Černáková

Iba ako súčasť jadra EÚ máme svetlú budúcnosť

Ministerka spravodlivosti a podpredsedníčka Mosta-Híd Lucia Žitňanská informovala o tom, že Republiková rada prijala dokument o budúcnosti Slovenska v EÚ, podľa ktorého sa strana hlási k tomu, aby bolo Slovensko súčasťou jadra EÚ.

„Strana Most-Híd si uvedomuje, že prežitie malých štátov v geopoliticky komplikovanom regióne, navyše v turbulentných časoch, ktoré Európu zrejme čakajú, bude závisieť od ich spojenectiev a inštitucionálnych väzieb. Ide o tie spojenectvá a väzby, ktoré už existujú, ale aj o tie, ktoré z diskusie o budúcom jadre EÚ vzídu," povedala Žitňanská. Podľa nej Slovensko iba ako súčasť jadra EÚ môže mať vplyv na budúcu podobu Európskej únie a tým aj na svoju vlastnú budúcnosť.

Inej alternatívy niet

Strana Most-Híd očakáva, že sa v kontexte diskusie o jadre Európskej únie otvoria aj témy a oblasti, ako napríklad energetická únia a podobne, a Slovensko musí byť pripravené podieľať sa na týchto projektoch.

Podľa názoru strany musí byť Slovenská republika pripravená prijať aj ďalšie záväzky a obmedzenia, napríklad v podobe fiškálnej či bankovej únie, ktoré budú nutné pre udržanie silnej a stabilnej spoločnej meny. Podľa strany Most-Híd členstvo v jadre európskej integrácie nemá pre Slovenskú republiku nijakú rozumnú ani bezpečnú alternatívu.

Most vo voľbách do VÚC aj s vlastným kandidátom

Vládna strana Most-Híd ide do novembrových volieb do vyšších územných celkov aj s vlastným kandidátom v Trnavskom aj v Košickom samosprávnom kraji. Súčasný štátny tajomník rezortu kultúry Konrád Rigó bude kandidovať na post predsedu Trnavského samosprávneho kra­ja.

V Košickom kraji je kandidátom strany Most-Híd Karol Pataky, ktorý je zakladajúcim členom strany Most-Híd a od roku 2014 je primátorom mesta Kráľovský Chlmec. Ako Pataky dnes na tlačovej besede po rokovaní Republikovej rady Mosta-Híd uviedol, jeho prioritami bude rozvoj infraštruktúry, cesty 2. triedy, sociálna oblasť a domovy dôchodcov ako aj podpora kultúry v Košickom samosprávnom kraji.

Kandidát na župana Trnavského kraja Rigó považuje stranu Most-Híd za stranu, ktorá dokáže osloviť ľudí aj v južných aj v severných okresoch kraja. „Dôležitý element nášho programu bude decentralizovaná pozornosť v každom okrese samostatne," uviedol.

Ako ďalej po sobotňajšej Republikovej rade Mosta-Híd informoval predseda strany Béla Bugár, v Nitrianskom kraji bude Most-Híd podporovať kandidáta Milana Belicu, v Trenčianskom kraji Jaroslava Bašku a v Košickom kraji má podporu strany Karol Pataky.

V Žiline bez podpory

„V prípade Banskobystrického kraja sme už predtým deklarovali, že podporíme takého kandidáta, ktorý bude mať najväčšiu šancu poraziť súčasného predsedu Mariana Kotlebu (ĽSNS),“ povedal Bugár s tým, že Most-Híd podporuje najsilnejšieho kandidáta, ktorým je nezávislý Ján Lunter.

V súvislosti s Bratislavským a Prešovským krajom Most-Híd vedie ešte diskusiu. „V Žilinskom kraji sme sa rozhodli nepodporiť žiadneho kandidáta,“ vyhlásil Bugár.

Zároveň uviedol, že v Bratislavskom kraji pôjde strana do volieb v širokej koalícii spolu so stranami Smer-SD, SDKÚ-DS, SKOK – Európski liberálni demokrati, Strana zelených, Starostovia a nezávislí kandidáti.