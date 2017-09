Poslanci budú rokovať výnimočne už v pondelok

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky budú pokračovať v rokovaní 19. schôdze parlamentu netradične už v pondelok od desiatej hodiny predpoludním. Dôvodom pondelkového rokovania je to, že v piatok 15. septembra pre štátny sviatok rokovanie nebude. Poslanci budú pokračovať v rokovaní o poslaneckých návrhoch a hlasovať o nich ako aj o uvoľnení dlhovej brzdy, ktorú prerokovali v piatok, budú v pondelok o 17-tej hodine. Snemovňa tak začne druhý týždeň rokovania prvej poprázdninovej schôdze.

V pondelok sa poslanci hnutia OĽaNO-NOVA pokúsia vniesť filozofiu a ducha zákona o slobode informácií aj na významné dokumenty, ktorých vypracovanie je hradené z verejných zdrojov. Filozofia zákona o slobode informácií je postavená na premise: „čo je hradené z verejných prostriedkov, je verejnosti prístupné“. Preto podľa predkladateľov má verejnosť plné právo vedieť, ako sa nakladá s verejnými financiami, na ktoré sa skladá zo svojich daní. Poslanci za OĽaNO-NOVA chcú tiež zvýšiť transparentnosť rokovaní výborov NR SR a umožniť ich skutočnú kontrolu nielen zo strany médií, ale aj odbornej či laickej verejnosti. Zákonodarcovia preto v pondelok prerokujú novelu zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Rovnako tak sa budú zaoberať aj ďalším opozičným návrhom, ktorého prijatie by umožnilo zriadiť v parlamente vyšetrovacie výbory.

Na utorok 12. septembra majú poslanci naplánované vládne legislatívne návrhy z dielne ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa (Most-Híd) a z dielne ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera (Smer-SD). Šéf rezortu životného prostredia prináša zmeny v zákone o odpadoch, ktoré by mali odbremeniť menších podnikateľov a živnostníkov. Richter navrhuje zmeny v zákone o nelegálnej práci, či v zákone o sociálnych službách.

V stredu poslancov čakajú návrhy koaličných poslancov, ktoré snemovňa prerokuje už v druhom čítaní. Medzi nimi je opozíciou kritizovaný návrh novely zákona o pamäti národa. Podľa návrhu koaličných predkladateľov by súčasný šéf ÚPN skončil svoju funkciu predčasne, a to 15. októbra 2017. Koaliční poslanci navrhujú, aby sa štatutárnym orgánom stala správna rada ako kolektívny orgán. Opozícia tvrdí, že návrh je účelový a namierený voči šéfovi ÚPN Ondrejovi Krajňákovi. Poslankyňa Edita Pfundtner (Most-Híd) ako jediná z predkladateľov svoj podpis k návrhu stiahla. V pléne počas rozpravy plánuje predložiť pozmeňovací návrh, ktorý myslí na všetky kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré ÚPN robí. Pozmeňovací návrh neumožní do budúcna voľbu predsedu Správnej rady ÚPN v národnej rade. Navrhuje tiež, aby bola zabezpečená pravidelnosť zasadnutí Správnej rady a aby zasadala aspoň raz za dva mesiace. Návrh predloží, ak získa dostatočnú podporu od koaličných poslancov.