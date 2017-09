Meno nového ministra školstva by malo byť známe v utorok, vyhlásil Danko

Nový minister školstva by mal byť známy už v utorok. Predseda SNS a šéf parlamentu Andrej Danko o tom informoval dnes v diskusnej relácií televízie TA3 V politike s tým, že má päť mien a predsedníctvo SNS v pondelok vyberie charizmatickú osobnosť, ktorá dokáže napĺňať a spájať požiadavky odborných kruhov, tretieho sektora, vysokých škôl, akademickej obce a médií. „V utorok predstavím, človeka, ktorý školstvo povedie ďalej,“ povedal Danko. „Od nového ministra očakávam, aby jasne a transparentne nastavil mechanizmy pri prideľovaní eurofondov,“ uviedol. Danko bude žiadať, aby nový šéf rezortu urobil vzorový projekt prerozdeľovania eurofondov. „Musíme mať tak transparentný model, aby mal občan istotu,“ dodal. Podotkol, že hoci má v strane odborníkov, nový minister nemusí byť straník.

Dodatok je potrebný

V súvislosti s koaličnou krízou Danko pripomenul, že koaličná zmluva jeho vypovedaním nezanikla. Pripomenul však, že mu chýbal dialóg s koaličnými partnermi. „Neľutujem ten krok, bolo pre mňa dôležité, aby taká situácia vznikla,“ uviedol s tým, že koalícia by sa mala podľa nového dodatku, ktorý je už vytvorený, stretávať pravidelne každý pondelok, ministri by mali svoje legislatívne návrhy poskytnúť vopred pred rokovaním vlády aj svojim koaličným partnerom. Taktiež by sa mala zlepšiť komunikácia straníkov na regionálnej úrovni. Podľa Danka by sa mali upraviť aj programové vízie koalície. Šéf SNS povedal, že čas potrebný na vytvorenie dodatku bol potrebný. Predseda SNS chce presadiť hlavne témy, ktoré zlepšia životnú úroveň ľudí.

„Oceňujem, že sme vo veľa veciach pokročili s ministrom práce. Vítam jeho ústretovosť pri 13. plate a 14. plate bez odvodov a daní,“ povedal s tým, že „sú v politike, aby napĺňali program, nie aby si užívali moc,“ dodal. Povedal, že výhrady voči ministrovi Richterovi sú, ale je nádej ich riešiť. „Do konca roka ich vyriešime,“ povedal.

Posilnenie vládneho kabinetu

Danko povedal, že zachovanie vlády je dôležité pre napĺňanie programu a nevie si predstaviť vládu s lídrom SaS Richardom Sulíkom, Igorom Matovičom (OĽaNO), ani Borisom Kollárom (Sme rodina). „Ak by nemala byť táto vláda, radšej nech je vláda odborníkov,“ uviedol s tým, že človek, ktorý chce byť premiérom musí ľudí spájať a nie ich rozdeľovať.

Nový minister bude výrazne posilnenie vládneho kabinetu. Povedal to v v relácií po Dankovi premiér Robert Fico, ktorý samotný výber ministra ponecháva na SNS, keďže jej rezort školstva patrí. „Rád by som sa stretol s kandidátom na ministra školstva. Nomináciu prijmem, predložím návrh prezidentovi, ktorý bol už kontaktovaný,“ uviedol s tým, že nový minister by sa mohol zúčastniť už rokovania vlády v stredu 13. septembra. Fico si uvedomuje, že jeho rozhodnutie v súvislosti s exministrom školstva Petrom Plavčanom prinieslo isté pnutia.

K pripravovanému dodatku ku koaličnej zmluve uviedol, že balík zmien, ktoré bude obsahovať by mali lídri koaličných strán predstaviť spoločne, lebo každá strana v ňom prinesie isté zmeny.