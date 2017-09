Pellegrini predstaví nové pravidlá pre eurofondy

Slovensko o peniaze z eurofondov nepríde. Povedal to v dnešnej diskusnej relácií RTVS O päť minút 12 podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD) v súvislosti s kauzou na ministerstve školstva, pre ktorú musel odstúpiť šéf rezortu Peter Plavčan (SNS).

Ako uviedol, pripravuje zmeny v prideľovaní eurofondov, na ktorých spolupracuje aj s Nadáciou Zastavme korupciu. Návrh chce Pellegrini predstaviť v najbližších dňoch. Zmeny majú priniesť stransparentnenie informácií o prideľovaní eurofondov, ako aj nové pravidlá pre hodnotiteľov projektov.

Poslankyňa Veronika Remišová z OĽaNO nové opatrenia vlády pri prideľovaní eurofondov víta. „Eurofondy čerpáme viac ako desať rokov. Opatrenia, ktoré sa zavádzajú, tu mali fungovať už veľmi dávno,“ povedala. Remišová navrhuje aj to, aby sa zverejňoval popis projektu. Poslanec NR SR za koaličnú SNS Štefan Zelník si myslí, že kauzu s eurofondmi je potrebné vyriešiť do hĺbky a nehádzať všetku vinu na plecia ministra. Veronika Remišová z OĽaNO povedala, že nám „kolabuje“ školstvo. „My by sme radi diskutovali o rozumných nápadoch,“ povedala s tým, že vláda prichádza s nesystémovými opatreniami. Očakáva, že systémové riešenia prinesie nový šéf rezortu školstva.

Poslanci hovorili aj o požiadavke SNS, ktorú chce zahrnúť do dodatku ku koaličnej zmluve. Podľa opozičného poslanca NR SR za SaS Ľubomíra Galka je návrh SNS na 13. a 14. plat „nezmysel“. Podľa neho treba znížiť dane a odvody všetkým, nielen skupine občanov, „ktorých si vláda kupuje“ a ostatní na to doplácajú. Podľa poslanca NR SR z SNS Štefana Zelníka je 13. a 14. plat bežný vo vyspelých krajinách. „Len kopírujeme, čo je zabehnuté v iných krajinách,“ uviedol.