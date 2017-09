Koaličný dodatok je pripravený, nový šéf školstva tiež

Podpisom by tak podľa oboch mali byť viac ako mesačné nezhody zažehnané. V najbližších dňoch by mal byť známy aj nový šéf, respektíve šéfka rezortu školstva. Vláda by tak mohla už túto stredu zasadnúť v kompletnom zložení. I keď konkrétne meno nezaznelo, premiér naznačil, že nová tvár bude výraznou posilou vládneho kabinetu.

Po novom by sa medzi stranami mal výrazne zlepšiť najmä vzájomný dialóg. Premiér Fico v diskusnej relácii V politike v televízii TA3 práve komunikáciu označil za hlavný kameň úrazu. „Vláda aj parlament fungovali bez problémov, preto išlo o komunikačnú krízu, nie vládnu,“ spresnil Fico. Nové pravidlá, ktoré bude obsahovať dodatok ku koaličnej zmluve, prinesú napríklad pravidelné pondelkové koaličné rady. Vytvoria sa mechanizmy, ktoré budú riešiť spory, zmenou prejde aj komunikácia okresných či krajských straníckych štruktúr.

Po dodatku by malo prísť rozšírenie programového vyhlásenia vlády, ktoré sa podľa premiéra za rok a pol podarilo z veľkej časti splniť, najmä v rezorte spravodlivosti. SNS chce doň zakomponovať pre zamestnancov 13. a 14. plat bez odvodového zaťaženia. V Smere chcú otvoriť tému nových sociálnych práv pre občanov, ale aj tému minimálnej mzdy, ktorá by mala byť garantovaná v ústave pre každého pracujúceho. Zmenou by mala prejsť aj nočná práca žien, na ktorej podmienkach sa už údajne intenzívne pracuje.

Najviac požiadaviek vzniesla strana Most-Híd. Medzi 20 aktualizácií koaličnej zmluvy patrí napríklad zásada zvyšovania nezdaniteľného minima či rastu čistých príjmov zamestnancov. Ktoré body definitívne zostanú, bude závisieť od možností štátneho rozpočtu.

Predseda Národnej rady a šéf národniarov Andrej Danko jednostranné vypovedanie koaličnej zmluvy zo strany SNS neľutuje. Celý proces prirovnal k vypovedaniu nájomnej zmluvy. „Treba chápať, že bolo potrebné prehodnotiť vzťahy v koalícii a fungovanie vlády ako takej. Informácie o tom, že týmto vypovedaním koalícia končí, sú absolútne prehnané a nepravdivé,“ uviedol Danko. Vyjadril sa aj k špekuláciám o tom, že Fico prisľúbil nakoniec odvolať ministra práce sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera (Smer). „Žiadna takáto veta nepadla,“ vyvrátil dohady Danko.

Nový šéf ministerstva školstva by mohol byť známy už v pondelok, Fico do nominácie zasahovať nemieni. Ako sám uviedol, rezort je plne v réžii SNS, preto počká, s akým kandidátom národniari vyrukujú. Danko spresnil, že meno padne na užšom predsedníctve strany, následne nového ministra či ministerku predstaví verejnosti.

Koaliční lídri v krátkosti komentovali aj počínanie opozície. Podľa premiéra boli obvinenia Richtera, s ktorými v parlamente prišla opozícia, nepodložené, prehnané a trápne. „Predsa nemôžeme len tak o niekom povedať, že konal korupčne. Neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by mohli opoziční poslanci predložiť,“ rozhorčene zhodnotil Fico.

Šéf opozičnej SaS Richard Sulík prednedávnom prekvapil, keď sa vyjadril, že by si vedel spoluprácu predstaviť aj so SNS. Danko túto možnosť v relácii odmietol, podľa jeho slov má Sulík vážne osobnostné nedostatky, a preto žiadna spolupráca neprichádza do úvahy. Predseda parlamentu dokonca vyhlásil, že pokiaľ by sa opozícia dostala k moci, lepšou možnosťou by bola aj vláda odborníkov či úradníkov.