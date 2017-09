Prestrelka medzi Čižnárom a Harabinom

Celý spor odštartovala Čižnárova reakcia na prípad výtvarníka Ľuboša Lorenza. V nej uviedol, že je znechutený správaním niektorých politikov, ktorí svojimi vyjadreniami žiadali disciplinárne konanie voči dozorujúcemu prokurátorovi. Rovnako by podľa neho mohli postupovať v prípade kontroverzných rozhodnutí sudcov, ktorí púšťajú na slobodu údajných členov mafie.

Reakcia Harabina na seba nedala dlho čakať, podľa jeho slov „by Čižnár nemohol riadiť ani miestu prokuratúru v Ubli, ak by tam nejaká bola“. Pri tom sa ostré slová Harabina neskončili. „Na jednej strane sa bráni politizácii v prípade Lorenz a na druhej strane ako právny schizofrenik vyzýva politikov, aby iniciovali disciplinárne konanie voči sudcom, ktorí nerozhodujú tak, ako on chce. Veď on priamo neústavným spôsobom vyzýva politikov, aby sa miešali do súdneho konania a ženie ich do iniciatív, aby dávali návrhy na disciplinárne konanie sudcov,“ uviedol Harabin.

Čižnár podľa vlastných slov žiadneho sudcu nekonkretizoval, odpovedal však, že „trafená hus zagágala“. „S pobavením som si prečítal reakciu Štefana Harabina. Hoci som žiadneho sudcu v uvedenom prípade nemenoval, naplno sa u Štefana Harabina potvrdilo porekadlo, že trafená hus zagágala,“ reagoval Čižnár v oficiálnom stanovisku. Dodal tiež, že Harabin by nielenže nemal byť sudcom na Najvyššom súde, ale celkovo sudcom vôbec, vzhľadom na jeho zvláštne právne výklady a rozhodnutia.

Generálny prokurátor na záver Harabinovi odkázal, že s ním skončil, pretože ho považuje za chronického klamára s duševnou chorobou, spôsobenou stratou niekdajšej moci. „Na ďalšie bludy a polopravdy tohto hysterika a patologického klamára reagovať nebudem,“ uzavrel Čižnár. Košického výtvarníka Ľuboša Lorenza zadržali ešte 30. augusta. Polícia ho obvinila z prečinu výtržníctva, lebo z pomníka obetiam II. svetovej vojny na košickom Námestí osloboditeľov odstránil osem kusov komunistických symbolov – kosáka s kladivom. Dozorujúci prokurátor pôvodne pre Lorenza žiadal väzbu, na neverejnom súdnom pojednávaní nakoniec od žiadosti upustil.

Do prípadu vstúpili niektorí opoziční politici aj prezident Andrej Kiska, ktorí žiadali výtvarníkovo prepustenie. Zo strany prezidenta išlo o zbytočné gesto, pretože v čase, keď vyzval telefonicky Čižnára, aby mu postup prišiel vysvetliť, konala už Generálna prokuratúra spoločne s Krajskou prokuratúrou v Košiciach. Šéf Generálnej prokuratúry na záver zdôraznil, že konajúci prokurátor postupom v trestnej veci vyjadril svoj právny názor, za ktorý ho v žiadnom prípade nemieni disciplinárne postihovať.