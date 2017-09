Vážne priestupky vodičov do 25 rokov sa budú posudzovať prísnejšie

Ministerstvo vnútra preto pripravuje novú legislatívu. Tá má podľa informácií Pravdy zaviesť psychotesty pre mladých ľudí ešte pred získaním vodičského preukazu a povinné preškolenia, ak spáchajú vážny dopravný priestupok.

Chystané opatrenia by sa mali týkať vodičov do dvoch rokov po získaní vodičského oprávnenia. Do budúcnosti sa tiež uvažuje, že Slovensko zavedie bodový systém, ako majú v Česku.

To, že mladí šoféri sú na cestách problémom, dokazujú štatistiky nehodovosti aj za tieto letné mesiace, keď policajti zaznamenali 41 smrteľných dopravných nehôd. Asi dve pätiny, teda 16 z nich spôsobili vodiči do 30 rokov; viac ako tretinu, až 14 šoféri do 25 rokov.

„Ukázalo sa, že prvé dva až päť rokov sú kritické, najmä prvé dva roky po získaní vodičského oprávnenia. Mladý vodič – v zmysle skúseností za volantom – spôsobuje najväčšie problémy.

Treba s tým už skutočne niečo začať robiť,“ reagoval prezident Slovenskej asociácie dopravných psychológov Karol Kleinmann.

Rezort vnútra preto začína chystať zmenu legislatívy, minulý týždeň zorganizoval stretnutie s odborníkmi. „Ministerstvo vnútra pripravuje legislatívne zmeny zamerané predovšetkým na mladých vodičov vo veku od 18 do 25 rokov. Detaily prezradíme, až keď budú návrhy finálne,“ povedala jeho hovorkyňa Lucia Kirinovičová.

Denník Pravda má informácie, že sa ministerstvo priklonilo na stranu niektorých návrhov Slovenskej asociácie dopravných psychológov.

„Je tam návrh, aby mladí vodiči – prvovodiči prechádzali psychologickým vyšetrením ešte pred získaním vodičského preukazu. Rovnako navrhujeme, aby prvovodiči hneď po dopravnej nehode alebo vybraných dopravných priestupkoch, museli prejsť výcvikom. A po čom voláme už desať rokov – chceme spojiť evidenciu psychologických a lekárskych vyšetrení s evidenciou policajnou,“ vymenoval prezident asociácie Karol Kleinmann.

Skúsenosti z iných európskych krajín sa u nás neuplatňujú. Na západe Európy vodič po spáchaní priestupku dostane pokutu, ale musí ísť aj na 2– až 20-dňový výcvik, podľa závažnosti priestupku. Napríklad v Anglicku majú rôzne druhy školení – na rýchlosť, na červenú, na stopku, na zlé odbočenie či jazdu v pruhoch.

„S mladými vodičmi tam rozoberajú, prečo to urobili, ale aj nacvičujú správny spôsob jazdy, aby svoj priestupok už neopakovali. Rakúsko má až dvadsaťdňový výcvik. Vodičský tam nevrátia, ak šofér nepreukáže absolvovanie tohto výcviku,“ dodal dopravný psychológ.

Na Slovensku dnes existuje len jedno preškolenie, ktoré je povinné po zistení jazdy pod vplyvom alkoholu. „Zmysel tohto tréningu je upozorniť vodičov, aby si po požití alkoholu nesadli za volant, ale išli peši, zavolali si taxi či kamaráta,“ vysvetlil Kleinmann. Niečo podobné by sa malo zaviesť pri rýchlej jazde a ďalších nebezpečných priestupkoch.

Osobne by som navrhoval vrátiť sa k dočasnému vodičskému pre začínajúcich vodičov. Maroš Palesch, dopravný konzultant

Dopravní analytici a ľudia z prostredia autoškôl by takéto zmeny privítali. Zhodujú sa, že psychotesty môžu pomôcť odhaliť nedostatky takého charakteru, ktoré sa za volantom stávajú nebezpečnými. Rovnako všetci súhlasia, že treba aj iné ako finančné tresty, ktoré vyhovujú skôr bohatým. Niekoľkodňové preškolenie, ktorého absolvovanie by podmieňovalo vrátenie vodičského preukazu po spáchaní vážneho priestupku, je podľa nich funkčnejšie aj spravodlivejšie.

„Autoškola nás postaví len na prah vodičských skúseností. Ale niektorí mladí majú tendenciu si myslieť, že sa stali priamo pilotmi. Mnohí si kupujú staršie, ale výkonné autá s väčším objemom motora, a žiaľbohu tá nevyjazdenosť a neskúsenosť sa nakoniec ukáže,“ hovorí dopravný konzultant Maroš Palesch.

Podľa Palescha by psychotesty na začiatku vodičského kurzu ukázali veľa z charakteru a povahy človeka a dokázali by odhaliť, či zvláda krízové situácie.

Dopravný konzultant schvaľuje aj preškoľovanie. „Osobne by som navrhoval vrátiť sa k dočasnému vodičskému pre začínajúcich vodičov. Ak mladý vodič počas dvojročnej lehoty nič nevyvedie, vodičský by získal neobmedzenú platnosť,“ poznamenal Palesch, ktorý navyše odporúča povinné absolvovanie školy šmyku.

„Určite by som zakomponoval do prípravy vodičov aj hodiny v škole šmyku, ktorú by uchádzač o oprávnenie absolvoval pred záverečnou skúškou,“ uzavrel dopravný konzultant.

Majiteľ autoškoly z Námestova, ktorý chce zostať v anonymite, potvrdzuje, že mnohí mladí majú za volantom problém s aroganciou. „My dbáme aj na zásady bezpečnej jazdy a autoškola neučí žiakov, aby robili hlúposti na cestách. Je to v hlavách. Mladí sú dnes nezodpovední a mám pocit, že čím ďalej je tu väčšia arogancia,“ pripomenul.

Majiteľ autoškoly: Terajší zákon je zlý

Zákon je v súčasnosti podľa neho postavený zle. „Podali ruku mocným. Mladý sopliak má vo vrecku 800 eur a môže robiť, čo chce. Keď ho zastavia po prekročení rýchlosti o celú stovku, zaplatí 800 eur pokutu a ide ďalej bez toho, aby mu zobrali vodičský preukaz,“ poukázal.

Preškoľovanie by podľa neho určite pomohlo najmä v prípadoch arogantnej jazdy a vážneho dopravného priestupku. „Bol by to istý trest pre vodičov a malo by to niečo do seba,“ myslí si.

Návrh prepojenia lekárskej a policajnej evidencie zase víta dopravný analytik Jozef Drahovský. „Viem napríklad, že veľa taxikárov má osvedčenie o psychotestoch, ktoré potrebujú, a je falošné, respektíve nikto ho nikdy nevydal. Oni si ho niekde vytlačili a majú ho,“ opisuje Drahovský praktiky, ktorým by mala zabrániť nová legislatíva.

V budúcnosti by Slovensko malo prejsť na tzv. bodovací systém, ktorý dnes používa väčšina krajín Európskej únie. Základ spočíva v tom, že každý priestupok vodiča „stojí“ niekoľko bodov podľa závažnosti, a keď svoje body minie, príde o vodičské oprávnenie. Preškolenie je však jednou z možností, ako získať stratené body späť. Popritom aj naďalej ostávajú finančné pokuty.