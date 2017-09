Západnú D1 ochromili dve nehody, diaľnica bola tri hodiny zablokovaná

Nehoda, ktorá ochromila dopravu v oboch smeroch, sa stala na 23. kilometri v smere do hlavného mesta krátko pred 09:30. Ako informovala bratislavská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková, do Fordu Transit, ktorý stál pre poruchu v pravom pruhu, narazilo nákladné auto a to následne narazilo ešte aj do ďalších vozidiel.

Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky, pristáť tu musel aj vrtuľník, ktorý vodiča nákladného vozidla previezol do nemocnice. Komplikácie spôsobil aj náklad, ktorý sa vysypal z auta. Dopravu policajti odkláňali cez Senec. Presné okolnosti nehody a mieru zavinenia polícia vyšetruje.

Leteckí záchranári zasahovali aj pri ďalšej nehode, ktorá sa stala krátko pred 08:30 na D1 v okrese Ilava. Ako informoval trenčiansky policajný hovorca Pavol Kudlička, 59-ročný vodič na Dacii Sandero zrejme dostal mikrospánok, zišiel z cesty a s vozidlom sa prevrátil na bok.

Ťažko zraneného šoféra previezol vrtuľník do martinskej nemocnice. V aute boli aj ďalší dvaja spolujazdci, ktorí utrpeli ľahké zranenia.