Pribudnú tisíce nových miest v materských školách

Informoval o tom Michal Feik z odboru komunikácie ministerstva pôdohospodárstva, rezort schválil 152 projektov za takmer 40 miliónov eur, ktoré uhradí Európska únia.

Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná v pondelok vyhlásila, že si uvedomuje akútny nedostatok miest v materských školách a pripomenula, že aj preto bola prvá výzva na čerpanie eurofondov z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorú spustila po nástupe do funkcie, zameraná na zvýšenie ich kapacity. „Vyhodnotili sme prvé dve kolá žiadostí o nenávratné finančné príspevky a schválili sme 152 projektov, vďaka ktorým vznikne 4 780 nových miest v škôlkach po celom Slovensku. Verím, že to je dobrá správa pre všetkých rodičov, ktorí nielenže budú môcť umiestniť svoje deti do škôlok, ale sa ich deťom aj výrazne skrášlia priestory a zlepší technické vybavenie,“ uviedla Matečná, ktorá zároveň dočasne pôsobí aj ako zastupujúca ministerka školstva.

Eurofondová výzva by mala podľa ministerky pokryť drvivú väčšinu chýbajúcich miest v škôlkach. Ako pripomenul rezort pôdohospodárstva, v roku 2016 bolo evidovaných 12 486 žiadostí o prijatie dieťaťa, ktorým nebolo vyhovené. Z celkovej alokácie 77 miliónov ostalo z eurofondov nevyčerpaných približne 37 miliónov. „Tým by sme mohli pokryť väčšinu nevybavených žiadostí. Odhadujeme, že celkový počet nových miest v škôlkach by sa mohol priblížiť k číslu desaťtisíc,“ odhadla Matečná.

Prostriedky budú slúžiť na výstavbu nových objektov materských škôl

Ministerstvo pôdohospodárstva v stanovisku pripomenulo, že od minulého roku spustilo nový spôsob schvaľovania eurofondových projektov. „V prvej fáze žiadatelia predkladali len projektové zámery. Nemuseli tak robiť nákladné projektové dokumentácie ani zložité verejné obstarávania. Na zvýšenie kapacít materských škôl bolo na ministerstvo doručených spolu 327 projektových zámerov. Tí, ktorí získali kladné hodnotenie, následne predkladali žiadosti o nenávratné finančné príspevky. V prvom a druhom kole samosprávy predložili 277 žiadostí, z ktorých bolo schválených 152,“ spresnil generálny riaditeľ sekcie programov rozvoja vidieka MPRV SR Marek Mitošinka.

Prostriedky vo výzve na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl slúžia na výstavbu nových objektov materských škôl, rozširovanie kapacít existujúcich budov, stavebno-technické úpravy objektov a areálu, obstaranie materiálno-technického vybavenia a zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov. Uzávierka tretieho hodnotiaceho kola bude 18. októbra. Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v trojmesačnom intervale až do vyčerpania vyčlenených prostriedkov.