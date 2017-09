Bezpečnosť nie je zadarmo, tvrdí Korčok

Tento strategický dokument reaguje aj na nové hrozby – hybridné a kybernetické. Zároveň jasne hovorí, do akého spoločenstva Slovensko patrí. Bezpečnostnú stratégiu SR predstavil Ivan Korčok, štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, ktoré BS SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

„Jednou zo základných funkcií štátu je zaručenie bezpečnosti, a tá je do výraznej miery ovplyvnená tým, čo sa deje okolo nás. Slovenská republika nemôže nereagovať na zásadne zmenené medzinárodné a bezpečnostné prostredie a toto je hlavný dôvod, prečo sme sa ju rozhodli aktualizovať. Netreba sa vôbec presviedčať o tom, že sa nás hlboko dotýkajú konflikty v našom najbližšom okolí – na východ, na juh od nás, ale aj v celom globálnom prostredí,“ povedal Korčok.

Bezpečnostná stratégia reaguje aj na nové typy hrozieb. „Dnes svet netrpí len vojnami, ktoré sú vyvolané vojenským stretom, ale sú aj hybridné hrozby, a to je, keď nepotrebujú vojaci vyjsť z kasární, a napriek tomu sú štáty ohrozené a nefungujú základné funkcie štátu,“ povedal Korčok na margo hybridných a kybernetických hrozieb.

V tejto súvislosti Korčok informoval, že Bezpečnostná rada SR rozhodla o tom, že do konca roka bude pripravená koncepcia toho, ako chceme tomuto novému fenoménu čeliť. Aby bolo Slovensko v tejto otázke úspešné, nevyhnutná je maximálna súčinnosť všetkých zložiek, hlavne tých, ktoré pôsobia do vnútra štátu.

Podľa Korčoka je ale dôležité aj to, čo sa nezmenilo. A to je to, do akého spoločenstva Slovensko patrí. „Chceme vlastnú bezpečnosť budovať tak, že zdieľame toto bremeno, ale zároveň by sme to nedokázali bez našich spojencov. To sú krajiny, ktoré sú členmi Európskej únie a Severoatlantickej aliancie a toto je pripomenuté aj v tejto BS SR,“ doplnil.

Korčok priznal, že problémom je komunikácia

Štátny tajomník priznal, že dôležitým bodom je aj strategická komunikácia smerom k obyvateľstvu. Zlepšenie komunikácie sa spomína aj v texte stratégie.

„BS SR nemá za úlohu hovoriť do detailov, čo sa bude robiť, ale mať jasno v tom, v akom bezpečnostnom prostredí sa nachádzame a toto bezpečnostné prostredie je, samozrejme, ovplyvnené aj nedostatkom komunikácie, ktorý si uvedomujeme. Nevieme dostať k občanovi to základné posolstvo – že bezpečnosť nie je zadarmo, že Slovenská republika nie je izolovaná od mnohých fenoménov, ktoré sa nás dotýkajú. Preto si uvedomujeme, že je potrebné tieto veci komunikovať oveľa intenzívnejšie,“ povedal Korčok s tým, že na ministerstve funguje malý tím, ktorý sa bude snažiť dostať do verejného priestoru to, že Slovensko je bezpečnou krajinou, ale nemožno nevidieť svet, ktorý je okolo nás a ktorý nie je najstabilnejší.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí predložilo 31. augusta do medzirezortného pripomienkového konania návrh Bezpečnostnej stratégie SR. Tá súčasná platí od roku 2005.

O potrebe aktualizácie hovorí aj Programové vyhlásenie vlády. Na tento dokument nadväzujú ďalšie dokumenty – Obranná či Vojenská stratégia, ktoré predkladá ministerstvo obrany. BS SR by mala vláda schváliť do konca septembra, následne dokument prerokuje a schváli Národná rada SR.