Nočná práca sa obmedzí

K novým opatreniam, ktoré sa doplnia do vládneho programu, sa Smer, Most – Híd a SNS vrátili po tom, čo včera podpisom dodatku ku koaličnej zmluve ukončili niekoľkotýždňo­vú krízu.

Koalícia aktuálne rokuje spolu o 60 opatreniach zameraných na zlepšenie životnej úrovne ľudí. Smer okrem príplatkov presadzuje aj zvýšenie minimálnej mzdy zo 435 na 480 eur v hrubom.

SNS žiada zavedenie daňovo aj odvodovo zvýhodnených 13. a 14. platov. Most – Híd zas chce zvýšiť čisté príjmy pracujúcich ľudí pomocou zvýšenia nezdaniteľného minima.

Aké sú možnosti štátnej kasy, ukáže onedlho návrh štátneho rozpočtu na rok 2018. Premiér Robert Fico naznačil, že vyrovnaný rozpočet je dôležitý, ale od ministra financií Petra Kažimíra žiada aj ďalší pohľad.

„Minister financií chápe veci nielen fiskálne, ale aj politicky. Očakávame, že bude flexibilný, lebo potrebujeme pretaviť naše politické ciele tak, aby sa darilo najmä ľuďom,“ povedal Fico. Pre vládu je dodržanie fiskálnej disciplíny prioritou hlavne pre snahu Slovenska byť po roku 2020 v budúcom jadre EÚ.

Prednosť budú mať opatrenia s minimálnym dosahom na štátny rozpočet. Jedným z nich má byť aj obmedzenie práce v noci pre ženy. „Veľa domácich fabrík funguje sedem dní v týždni v nepretržitej prevádzke. Hlavne pre ženy je veľmi ťažké v praxi zvládať dlhodobo nočné zmeny a v prípade rodiny sa väčšinou vždy snažia zmeniť zamestnanie,“ reagoval šéf OZ Kovo Emil Machyna.

Nové zamestnanie tak v niektorých prípadoch znamená aj zníženie rodinného rozpočtu. „V mnohých prípadoch si totiž ženy nájdu oveľa horšie platenú robotu a pritom by vo fabrike aj naďalej ostali, ak by mohli pracovať len ranné a popoludňajšie zmeny. Preto obmedzenie nočnej práce pre ženy považujem za krok správnym smerom,“ dodal Machyna. Ten zároveň podporuje aj plánované výrazné zvýšenie príplatkov za prácu v noci.

V súčasnosti je práca v noci v Zákonníku práce obmedzená len minimálne. Pracovať od desiatej v noci do šiestej ráno nemôžu len ľudia so zdravotnými problémami a neplnoletí mladí ľudia.

Výnimku majú v Zákonníku práce študenti starší ako 16 rokov, ktorí môžu výnimočne odpracovať 1 hodinu nočnej zmeny, a to len v prípade, ak si to vyžaduje príprava na ich budúce povolanie. V podstate bez obmedzení môžu v noci pracovať dospelí a zdraví ľudia. Jednou podmienkou je aspoň raz za rok absolvovať zdravotnú prehliadku.

Navrhované zvyšovanie príplatkov pre pracujúcich Minimálna mzda má od januára 2018 stúpnuť zo 435 na 480 eur v hrubom

Zatiaľ nie je isté, či sa zmeny budú týkať aj všetkých zamestnancov pracujúcich pre štát aj samosprávy Zdroj: MPSVR, Pravda

Ďalej po odpracovaní 1 týždňa nočných zmien môžu zamestnanci v ďalšom týždni pracovať len v ranných alebo popoludňajších zmenách. Prípadné predĺženie nočných zmien je možné len so súhlasom zamestnanca.

Trojkoalícia rokuje až o 60 nových opatreniach. Jedným z nich má byť aj pravidelné letecké spojenie medzi Bratislavou, Popradom a Košicami. Takzvaného národného leteckého prepravcu dlhodobo pretláča SNS. Premiér myšlienku podporuje s tým, že budúcnosť leteckého prepravcu podľa neho závisí aj od výsledkov blížiacich sa volieb do vyšších územných celkov.

„Nie každý chce, aby bolo letecké prepojenie Bratislava – Košice. Do prípravy bude potrebné okrem štátu zapojiť aj bratislavského, prešovského a košického župana. V takejto kombinácií zriadenie leteckého prepravcu nemôže byť problém,“ uviedol Fico.

SNS tiež žiada zavedenie 13. a 14. platov. Podľa najnovšej predstavy národniarov majú byť tieto dva mimoriadne bonusy maximálne vo výške minimálnej mzdy. Firmy tak budú môcť zamestnancom vyplatiť mimoriadnu odmenu vo výške 480 eur 15. júna a ďalších 480 eur môžu zamestnanci dostať 15. decembra. Obe sumy majú byť oslobodené od platenia daní aj odvodov.

„Ďakujem Smeru za podporu pri zavádzaní 13. a 14. platov. My zas veľmi radi podporíme zavádzanie 13. dôchodku,“ povedal včera predseda SNS Andrej Danko. Smer dlhodobo presadzuje postupnú transformáciu vianočného príspevku na plnohodnotný 13. dôchodok.

Limitom sú však stále možnosti štátnej kasy. Tretí koaličný partner Most – Híd navrhuje zvýšenie nezdaniteľného minima zo súčasných 3803 eur na 4650 eur. Táto zmena by pomohla všetkým zamestnancom a priemernému zamestnancovi by zvýšila čistý ročný príjem o 160 eur. Na druhej strane len táto zmena by štátny rozpočet každý rok vyšla na približne 300 miliónov eur. Je otázne, či sa to v najbližších rokoch podarí zosúladiť s cieľom mať vyrovnaný rozpočet.

Analytici ministerstva financií ešte v júnovej prognóze objavili nečakanú dieru a oproti februárovej prognóze znížili príjem z firemných daní o 242 miliónov eur. Navyše, aj v rokoch 2018, 2019 a 2020 sa počíta s výpadkami, a to od 168 do 231 miliónov eur. Na druhej strane do štátnej kasy priteká viac peňazí pre rekordne vysokú zamestnanosť.

Aktuálne na Slovensku pracuje 2,5 milióna ľudí. Rovnako aj nezamestnanosť je na rekordne nízkej úrovni vo výške 6,7 percenta. Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie klesol na 183-tisíc a štát tak na rozdiel od minulosti „živí“ oveľa menšiu armádu nezamestnaných. Konečné možnosti rozpočtu má presnejšie načrtnúť najbližšia daňová prognóza.

Zatiaľ nie je isté, či sa spomínané príplatky, ktoré navrhuje Smer, budú týkať aj ľudí pracujúcich pre štát a samosprávy. Tarifné platy ľudí vo verejnej správe sa totiž začínajú pod úrovňou minimálnej mzdy a ministerstvo financií aktuálne počíta, aký dopad na štátny rozpočte bude mať ich zvýšenie na úroveň minimálnej mzdy. Zatiaľ tiež nie je isté, či štátni zamestnanci budú mať nárok na príplatky za prácu v noci, cez víkend a štátny sviatok.