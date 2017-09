Kiska prijal budúcu ministerku školstva Martinu Lubyovú

„Dnes som ešte v takej pozícii, že sa nemôžem príliš vyjadrovať, lebo zatiaľ nie som vymenovaná. Môžem akurát povedať, že som rada a vážim si ponuku, ktorú som dostala od pána Danka a Slovenskej národnej strany, aby som sa ako odborníčka venovala riadeniu takého významného rezortu,“ povedala po stretnutí s prezidentom Martina Lubyová. Budúcu ministerku potešilo, že sa s ňou prezident Andrej Kiska stretol a súhlasila s jeho slovami, že politická dôvera naprieč celým spektrom bude dôležitá. „Nerada by som ešte predtým, ako budem vymenovaná, dávala nejaké stanoviská, bolo by to všetko hypotetické,“ vyhlásila Lubyová a prisľúbila, že na novinárske otázky odpovie v stredu po uvedení do funkcie.

Prezident Andrej Kiska povedal, že predseda vlády Robert Fico ho v pondelok požiadal o vymenovanie novej ministerky Lubyovej, preto ju ešte pred oficiálnym uvedením do funkcie pozval na krátke stretnutie, aby sa porozprávali o tom, ako vidí rezort školstva. Prezident zopakoval svoj výrok, že to, aké máme školstvo určuje, akú budúcnosť bude mať Slovensko. „To najhoršie, čo sa našej krajine stalo je, že sme stratili úctu k vzdelaniu a učiteľskému remeslu a je úlohou nás všetkých, politikov, novinárov, ľudí, ktorým záleží na budúcnosti, aby sme školstvu vrátili miesto, ktoré má mať v spoločnosti,“ uviedol Kiska. Prezident za základné úlohy novej ministerky Lubyovej označil zastavenie úpadku vzdelania a zastavenie morálneho rozkladu ministerstva. „Je to ťažká politická úloha, pretože k mnohým opatreniam treba aj politickú vôľu partnerov,“ povedal Kiska a uviedol, že sa teší, ako sa s Martinou Lubyovou stretne aj v stredu pri jej menovaní do funkcie. „Už dnes jej držím prsty a verím, že Slovensko z pohľadu vzdelávania posunieme dopredu,“ dodal prezident.

Martina Lubyová bola v minulosti riaditeľkou Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV), naposledy pôsobila ako zástupkyňa riaditeľky Centra spoločenských a psychologických vied (SAV). Predseda NR SR a predseda SNS Andrej Danko meno novej ministerky potvrdil v pondelok. Novinárom povedal, že chce do funkcie vybrať človeka, ktorý dokáže spoločnosť upokojiť a hľadať konsenzus. Ako dodal predseda vlády Robert Fico, bol by rád, keby sa nová ministerka zúčastnila už na stredajšom zasadnutí vlády.