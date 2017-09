Silná a racionálna žena, hodnotia akademici novú ministerku školstva Lubyovú

Kým školskí odborári dúfajú najmä v dokončenie školskej reformy, rektori vysokých škôl by zas privítali úspešné uzavretie všetkých káuz.

Lubyovú, ktorá dnes pracuje ako zástupkyňa riaditeľky Centra spoločenských a psychologických vied SAV a má tri vysoké školy, za šéfku školského rezortu navrhol v pondelok predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). Pred uvedením do funkcie sa s ňou včera stretol aj prezident Andrej Kiska. Zdôraznil, že jej hlavnou úlohou bude zastaviť úpadok školstva. „Je to ťažká aj politická úloha, lebo k mnohým opatreniam treba aj politickú vôľu partnerov,“ povedal Kiska.

Nová ministerka si dôležitosť dôvery naprieč politickým spektrom uvedomuje. „Vážim si však ponuku, ktorú som dostala od SNS a jej predsedu Danka,“ dodala.

Akademici sa zhodujú, že Lubyová je uznávaná vedkyňa, ktorá školstvu môže výrazne pomôcť. Je odborníčkou na oblasť ekonomiky zamestnanosti, trhu práce, migrácie, integrácie a celoživotného vzdelávania. „Význam aj potreba celoživotného vzdelávania bude rásť, takzvané neformálne vzdelávanie sa stane rovnocenným partnerom formálneho školského vzdelávania, prípadne ho aj predbehne v počte vzdelávaných ľudí,“ vyjadrila sa Lubyová pred rokom v rozhovore pre Pravdu.

Martina Lubyová sa v stredu oficiálne ujme ministerskej funkcie. V utorok ju prijal prezident Andrej Kiska. Autor: Ľuboš Pilc, Pravda

Dôvodom sú podľa nej nové technológie a robotizácia práce, ktoré si budú vyžadovať nové vedomosti, návyky a zručnosti u ľudí. „Najmä starší sa budú musieť popasovať so zvládnutím nových situácií, pričom nebudú mať možnosť vrátiť sa do školských lavíc,“ vysvetlila vtedy Lubyová.

Spoločenské vedy táto vedkyňa považuje za kľúčové pri ľudskom zvládaní migračnej krízy. „Lepšou prevenciou je integrácia prisťahovalcov do domácej spoločnosti. A tá sa nedosiahne investíciami do kamier, ale do ľudí a do práce s nimi. Okrem iného aj v oblasti patričných disciplín spoločenských vied, ktoré u nás mnohí tak zaznávajú. Tie by mohli pomôcť dať odpovede na zaujímavé otázky. Napríklad – či bude na Slovensku niekedy stáť mešita, a ak áno, či sa nájde kresťan, ktorý pred ňou odhrnie sneh,“ napísala Lubyová začiatkom roka 2015 v eseji v prílohe Pravdy Víkend.

„Ide o ženu s víziou, ktorá sa nebojí výziev,“ zhodnotil predseda SAV Pavol Šajgalík. V čase, keď viedla prognostický ústav, sa jej podarilo spojiť tri ústavy do fungujúceho celku. „V rámci snahy integrovať vedecké smery dala dokopy prognostický ústav, ústav experimentálnej psychológie a ústav spoločenských vied a vytvorila tak jedno z prvých centier v rámci SAV,“ konkretizoval Šajgalík.

Právnické vzdelanie jej podľa neho zároveň umožňuje stáť oboma nohami pevne na zemi. „Osobnostne je to silná, racionálna a rozhodná žena. Predpokladám však, že sa v rámci školstva sa bude mať aj veľa čo učiť,“ doplnil Šajgalík.

Rektor Slovenskej technickej univerzity Robert Redhammer ju považuje za zdatnú osobu, ktorá má predpoklady rezort zvládnuť. „U nás na škole mala jednu prednášku zo svojho odboru. Podľa reakcií účastníkov išlo o jednu z najlepších prednášok,“ zhodnotil pre Pravdu rektor. Uznáva však, že jej funkcia bude ťažká. „Pozícia ministra je veľmi vratká, tento rezort je široký, ale v každom prípade sa na to pozeráme optimisticky,“ dodal Redhammer.

Budúca ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová a prezident Andrej Kiska počas stretnutia v Prezidentskom paláci. Autor: SITA, Diana Černáková

Predseda školských odborárov Pavel Ondek dúfa, že ministerka dotiahne do konca rozpracovaný viac ako 220-stranový reformný dokument Učiace sa Slovensko. „Je potrebné dokončiť, čo je začaté, a tiež riešiť nové momenty, ktoré prinesie život,“ myslí si Ondek. Nová ministerka by preto podľa neho mala byť nielen odborníkom na oblasť, ale aj šikovnou manažérkou.

Za dobrú voľbu a za prínos pre školstvo ju považuje aj rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť. „Verím, že sa jej všetky záležitosti podarí úspešne uzavrieť a vyriešiť,“ dúfa Kmeť.

Narážal tak na pochybné rozdeľovanie eurofondov za 600 miliónov eur, ktoré sa na ministerstve v súčasnosti vyšetruje. To stálo jej predchodcu Petra Plavčana (nom. SNS) ministerské kreslo. Po jeho abdikovaní rezort od konca augusta dočasne viedla ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nom. SNS).

Lubyová pôsobila ako zástupkyňa riaditeľky Centra spoločenských a psychologických vied SAV a v minulosti stála aj na čele Prognostického ústavu SAV. Tituly z ekonómie, práva či z biofyziky získala na Univerzite Komenského a na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Študovala tiež v Prahe a v New Yorku. Ako vedkyňa pôsobila v Japonsku, vo Francúzsku, v Česku, Holandsku aj v Rakúsku Je členkou redakčných rád viacerých vedeckých časopisov a autorkou či spoluautorkou vyše 60 vedeckých publikácií.