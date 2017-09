Otázky a odpovede: V čom spočíva trestná činnosť v kauze Kiskovej firmy?

Nemal by Kiska zaplatiť pokutu za to, že prečerpal limit určený na volebnú kampaň?

Podľa zákona o volebnej kampani náklady na volebnú kampaň Andreja Kisku nemohli presiahnuť 265 550 eur (vrátane kampane pred druhým kolom volieb). Kiska v apríli 2014 priznal, že v čase oficiálnej kampane, t. j. od 28. februára do 27. marca 2014 (prvé plus druhé kolo volieb), minul 250 593 eur, čiže sa do limitu zmestil.

Ak by sa dokázalo, že 121 648,60 eura, ktoré KTAG použila na prezentáciu Kiskovho mena, boli použité v tomto období, zákonnú hranicu by tak vtedajší kandidát Kiska prekročil o 106 691,60 eura. Rezort financií by mu za to mohol vyrubiť pokutu vo výške desaťnásobku sumy, o ktorú limit prekročil, čiže v tomto prípade by išlo o sankciu 1 066 916 eur.