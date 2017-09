Iniciatíva Pamätaj odovzdala 7 500 podpisov za stiahnutie novely zákona o ÚPN

Aktivisti z občianskej iniciatívy Pamätaj odovzdali do podateľne parlamentu 7 500 podpisov za stiahnutie novely zákona o pamäti národa a výzvu vládnym poslancom, aby svoju novelu zákona stiahli. Ako pred budovou Národnej rady SR povedala jedna z aktivistiek Mária Zelenayová, sú iniciatíva mladých ľudí, ktorým záleží na našej histórii a na slobodnom ústave pamäti národa. „Lebo vieme, že z našej histórie sa môžeme poučiť,“ povedala. Juraj Šeliga z iniciatívy Pamätaj vyzval poslancov k odbornej širokej diskusii. „Nie sme politickí, nám ide o odbornú diskusiu. Veríme, že novelu stiahnu. Personálny problém sa nerieši novelou, ktorá je šitá horúcou ihlou na mieru,“ povedal. Ak koaliční predkladatelia návrh nestiahnu, dnešné hlasovanie o novele bude dôkazom toho, či poslanci počúvajú hlas mladých ľudí. Podľa Šeligu by mali diskutovať o tom, akým obdobím by sa mohol ÚPN v budúcnosti zaoberať a aj o tom, ako ústav riadiť.

Kritizovaný návrh novely

Juraj Šeliga pripomenul, že predseda poslaneckého klubu Smeru-SD Martin Glváč na rokovaní ľudskoprávneho výboru prejavil ochotu diskutovať. Aktivisti ho požiadali, aby novelu stiahol. „Jeho odpoveď bola, že v Smere si to premyslia. Rovnako verejne deklarovali problém s novelou poslanci strany Most- Híd,“ uviedol Šeliga a dodal, že Most-Híd, ktorý v názve nesie označenie „občianska strana“, novelu nepodporí a bude diskusia. Podľa Šeligu ide politikom v prípade novely zákona o ÚPN o riešenie personálneho či vzťahového problému a nie o komplexnú reformu, či odbornú diskusiu.

Zákonodarcovia začnú už predpoludním rokovať o kritizovanom návrhu novely zákona o pamäti národa. Podľa návrhu koaličných predkladateľov by súčasný šéf ÚPN skončil svoju funkciu predčasne, a to 15. októbra 2017. Koaliční poslanci navrhujú, aby sa štatutárnym orgánom stala správna rada ako kolektívny orgán. Opozícia tvrdí, že návrh je účelový a namierený voči šéfovi ÚPN Ondrejovi Krajňákovi. Poslankyňa Edita Pfundtner (Most-Híd) ako jediná z predkladateľov svoj podpis k návrhu stiahla. V pléne počas rozpravy plánuje predložiť pozmeňovací návrh, ktorý myslí na všetky kultúrno-spoločenské podujatia, čo ÚPN robí. Pozmeňovací návrh neumožní do budúcna voľbu predsedu Správnej rady ÚPN v národnej rade. Navrhuje tiež, aby bola zabezpečená pravidelnosť zasadnutí Správnej rady a aby zasadala aspoň raz za dva mesiace. Návrh predloží, ak získa dostatočnú podporu od koaličných poslancov.