Avizovaná novela zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov zatiaľ nebude

Ministerstvo obrany priznáva problém s regrutáciou nových vojakov ako aj so zvyšujúcim sa počtom vojakov odchádzajúcich do zálohy.

Avizovaná novela zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorá mala zatraktívniť vojenskú službu, bude predložená do pripomienkového konania neskôr. Rezort obrany predložil na vládu žiadosť na zrušenie úlohy, aby novela bola predložená v tomto roku. Legislatívny proces by mal pokračovať až po schválení Dlhodobého plánu rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2030. Vláda s touto zmenou súhlasila.

Ako sa vysvetľuje v predloženom materiáli, dlhodobý plán konkretizuje stratégiu transformácie ozbrojených síl, pričom dôraz kladie okrem iného aj na personál. Je totiž potrebné eliminovať prehlbujúcu sa negatívnu tendenciu, keď kontinuálne klesá záujem občanov o vstup do ozbrojených síl a tiež je potrebné udržať profesionálnych vojakov v štátnej službe.

Zvýšenie motivačných a stimulačných faktorov

Ministerstvo si podľa predloženého materiálu uvedomuje „nevyhnutné bezodkladné prijatie systémových opatrení smerujúcich k zvýšeniu atraktivity vojenského povolania a konkurencieschop­nosti rezortu ministerstva obrany na trhu práce“. V návrhu zákona preto bude nutné osobitne upriamiť pozornosť na zvýšenie motivačných a stimulačných faktorov, dôraz bude kladený na systém odmeňovania profesionálnych vojakov, ktorý bude zohľadňovať zložitosť a náročnosť vykonávaných činností a zodpovednosť na funkciách na jednotlivých stupňoch velenia a riadenia s vyváženým pomerom medzi dosiahnutou hodnosťou a dobou trvania štátnej služby, vysvetľuje sa v predloženom materiáli.

Rezort obrany vypracoval a zverejnil Informáciu o aktuálnom vývoji v oblasti doplňovania vojenského personálu, v ktorej sa hovorí o tom, že záujem ľudí o vstup do armády klesá, klesá aj ich kvalita. Zároveň sa zvyšuje počet vojakoch odchádzajúcich do zálohy. Výsledkom toho je, že sa znižuje počet vojakov. K 6. júlu bolo v armáde plánovaných 16 077 funkcií profesionálnych vojakov, ale ich skutočný počet bol len 12 180, t. j. o 3 897 menej.

Štatistiky hovoria jasnou rečou

Podľa armádnych štatistík v roku 2012 sa do armády prihlásilo 2 417 záujemcov, z nich kritériá na vstup do armády splnilo 1 190, čo je 49 percent. V minulom roku sa hlásilo 1 637 záujemcov, znížené kritériá na vstup splnilo 511, čo je 31 percent. V prípade ponechania pôvodných kritérií v platnosti by úspešnosť záujemcov klesla pod 30 percent, uvádza sa v materiáli ministerstva obrany. V prvom polroku tohto roku bol zaznamenaný ďalší 18-percentný pokles podaných žiadostí o vstup do OS SR v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Znižujúci sa počet záujemcov o vstup do OS SR navyše nedokáže pokryť ani počet každoročne odchádzajúcich profesionálnych vojakov. Je preto vysoko pravdepodobné, že negatívny trend z roku 2016, keď bolo z OS SR viac prepustených ako prijatých profesionálnych vojakov, bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

Ministerstvo za hlavný dôvod vzniknutej situácie označilo „pokračujúci pokles atraktivity vojenského povolania a konkurencieschop­nosti ministerstva obrany ako zamestnávateľa na trhu práce, zapríčinený rastúcimi rizikami ohrozenia života a zdravia profesionálnych vojakov pri plnení služobných úloh v rámci domáceho a medzinárodného krízového manažmentu, zvyšujúcimi sa požiadavkami na výkon vojenského povolania a taktiež postupne sa zväčšujúcim rozdielom medzi výškou finančného ohodnotenia profesionálnych vojakov v rezorte obrany a rastom miezd v civilnom sektore.“