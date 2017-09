Vláda schválila oddlžovanie zdravotníckych zariadení

Vládny kabinet dal v stredu zelenú dlho očakávanej koncepcii oddlžovania zdravotníckych zariadení. Zo štátnych finančných aktív by sa na tento účel malo vyčleniť do 585 miliónov eur.

Spomínanou koncepciou sa vláda mala zaoberať už koncom júna, avšak vtedy tento materiál minister zdravotníctva Tomáš Drucker stiahol z rokovania.

Minister v stredu poznamenal, že do konca tohto mesiaca bude mať ministerstvo pripravené všetky ozdravné plány za štátne nemocnice. „V priebehu leta sme pripravili zmluvnú agendu. Myslím si, že nie sme ani v nejakom veľkom časovom sklze oproti pôvodnému harmonogramu,“ informoval Drucker.

Zo spomínanej sumy predstavuje poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre Národnú transfúznu službu SR na úhradu záväzkov po lehote splatnosti 28 mil. eur. Základnými princípmi oddlženia budú podľa ministra rovnaký prístup a zaobchádzanie pre všetkých, dobrovoľnosť na strane dlžníka a na strane veriteľa transparentnosť. Ako vysvetlil ešte koncom júna Drucker, uskutoční sa niekoľko kôl oddlžovania. Podmienené bude vytvorením dozorných orgánov, realizáciou ozdravných plánov, či sankcionovaním neplnenia dohôd. Veriteľ bude mať na výber dve formy, a to fixný diskont alebo elektronickú aukciu. „Budeme sa pozerať iba na dlhy, ktoré vznikli do 31. decembra 2016 a predstavujú celkový objem 647 miliónov eur v nominálnej hodnote,“ informoval šéf rezortu.

V roku 2017 sa predovšetkým uhradia záväzky po lehote splatnosti staršie ako dva roky. „Ten princíp je: prvé kolo, staršie ako dva roky, nemusíte mať schválený ozdravný plán, ale musíte prejsť celou zmluvnou agendou. Všetky ďalšie oddlženia až po schválení ozdravných plánov,“ upozornil koncom júna Drucker.

Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok s koncepciou nesúhlasí

Ministerstvo bude uzatvárať mandátne zmluvy s nemocnicami, ktoré budú obsahovať dohodu o povinnom zriadení dozorných orgánov a ich kompetencií, predloženie ozdravného plánu a sankcionovanie jeho nedodržiavania. Nedodržiavanie ozdravných plánov bude mať za následok aktiváciu sankčných mechanizmov, pôjde o zmrazenie navyšovania miezd nad úroveň zákonom ustanoveného minima, nemožnosť čerpať ďalšie finančné prostriedky na oddlžovanie, iniciácia zmeny štatutárneho orgánu, či pokuta za porušenie zmluvných podmienok. Koncepciu oddlženia musí ešte odobriť parlament.

S obsahom koncepcie nesúhlasí Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok (SK+MED). "K danému materiálu sme sa niekoľkokrát osobne stretli, avšak k ústretovým krokom zo strany MZ SR neprišlo. Materiál na oddlženie sa nezmenil,“ uviedla v otvorenom liste asociácia.

Ako dodávatelia upozorňujú, pohľadávky veriteľov nemocníc stále narastajú. Štátne nemocnice dlhujú dodávateľom zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu združených v asociácii SK+MED ku koncu druhého štvrťroka 2017 takmer 188 mil. eur. Z tejto sumy je výška pohľadávok po lehote splatnosti viac ako 160 mil. eur. Pohľadávky staršie ako 365 dní sú vo výške 93 mil. eur. Úroky z omeškania a zmluvné pokuty tvoria nad rámec týchto údajov ešte sumu viac ako 25 mil. eur. Dodávatelia špeciálneho zdravotníckeho materiálu sú podľa asociácie nútení predávať aj naďalej svoje pohľadávky tretím stranám, bez čoho by bol celkový dlh za členov SK+MED oveľa vyšší.

Minister zdravotníctva konštatoval, že so zástupcami asociácie debatovali niekoľkokrát. Rezort sa podľa Druckerových slov snažil každú jednu vec posúdiť a napraviť. „SK+MED je združenie viacerých dodávateľov s rôznymi vlastníckymi štruktúrami, s rôznymi pravidlami, niektorí s tým nemajú problém, naopak niektorí s tým problém majú. Asociácia koná v mene všetkých, to znamená, že určite tam je skupina dodávateľov, ktorým sa to nepáči,“ uviedol Drucker. Podľa neho musí ukázať čas, či budú mať záujem o takúto formu oddlženia.