Kiskove vysvetlenie k daňovému podvodu niektorým ministrom nestačí

„Daňovník mal možnosť sa odvolať, brániť sa na súde, robia tak stovky, tisícky daňovníkov,“ cituje ministra financií Petra Kažimíra (Smer) spravodajský portál teraz.sk. Zároveň si myslí, že údaje o Kiskovi neunikli z finančnej správy. Ministerstvo financií však nebude konať samo od seba, čo sa týka tohto prípadu. „Radšej by som bol, keby sme boli vyzvaní predstaviteľmi Národnej rady SR alebo inými orgánmi,“ povedal.

Peter Žiga (Smer) sa vyjadril, že prezidentove argumenty ho presvedčili na 50 percent. „Použiť vlastnú firmu na prezidentskú kampaň, byť v nej zároveň konateľ a v čase konateľstva podávať daňové priznania, to považujem za problém, a preto, keď sa ma pýtate, či mi prezidentovo vysvetlenie postačuje, tak mi to nepostačuje,“ povedal.

Minister kultúry Marek Maďarič (Smer) si myslí, že by Kiska mal prípad vysvetliť podrobnejšie. „Asi sa to nedá úplne zľahčiť, že také veci sa bežne dejú v podnikateľskej sfére,“ skonštatoval.

„Z toho, čo som čítal, ja som tam daňový problém až tak samotný nevidel. Vnímal som tam možno nejaký rozpor so zákonom o voľbách a musí to pán prezident vysvetliť,“ povedal po rokovaní vlády Tomáš Drucker (nom. Smeru), minister zdravotníctva.

Podľa Lászla Sólymosa by prezident urobil lepšie, keby prípad zverejnil sám. „Keď ide o kampaň, tak to sú veľmi citlivé záležitosti. Treba tam byť skôr viac opatrný ako pri bežnom podnikaní,“ doplnil šéf envirorezortu.

Ministerka spravodlivosti Luca Žitňanská (Most-Híd) sa vyjadrila na tému účinnej ľútosti, ktorú využil prezident. „Je to téma, ktorá je hodná debaty, že či to nie je úprava, ktorá motivuje špekulovať, pretože sa dá vyhnúť trestu,“ povedala s tým, že by sa táto téma po dohode s partnermi mohla zakomponovať do trestnoprávneho balíčka, ktorý ministerstvo chystá.