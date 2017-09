Weissova aféra: 50 eur zaplatí kamarát

Okresný dopravný inšpektorát v Malackách vydal rozkaz, že Dávid B. má uhradiť 50 eur za porušenie dopravných predpisov. Medzi nimi je nepoužitie smeroviek, ktoré sa trestá 40 eurami, nepoužitie bezpečnostných pásov sankcionované 50 eurami a takmer trojnásobné prekročenie maximálneho počtu osôb v aute. V prípade viacerých priestupkov sa sankcie nesčítavajú, inšpektorát vymeral šoférovi pokutu iba za ten najzávažnejší.

Verejnosť vlani v októbri pobúrila Weissova aféra, keď sa s partiou vracal zo žúru. Policajná hliadka zastavila jeho Mercedes Benz G500 v centre Bratislavy, pretože sa jej nezdal spôsob jazdy. Takmer po roku vyšetrovania obvinili zo spáchania priestupku iba Dávida B., ktorý sedel na mieste vodiča futbalistovi na kolenách a podľa polície práve on aj šoféroval.

„Na križovatke ulíc Rigeleho a Rázusovo nábrežie pri odbočovaní vpravo nedal znamenie o zmene smeru jazdy, ako osoba sediaca na mieste povinne vybavenom bezpečnostným pásom, tento počas jazdy nepoužil a napriek tomu, že predmetné vozidlo má počet miest na sedenie päť, v čase jazdy bolo vo vozidle celkom 14 osôb, za čo bol uznaný vinným zo spáchania priestupku. Obvinenému bola uložená sankcia vo výške 50 eur,“ uviedla k nezvyčajnému vodičovi pre Pravdu hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lucia Mihalíková.

Vo futbalistovom aute bolo spolu 14 ľudí

Futbalový idol mnohých detí trval na tom, že auto nešoféroval a najal si právnika. Za incident sa ospravedlnil svojej rodine a blízkym, spoluhráčom a trénerovi reprezentácie na svojej stránke. „Dopravná, ale aj široká verejnosť by určite privítala, keby sa k tomu prípadu postavil ako chlap a povedal, ako to skutočne bolo,“ myslí si prezident Slovenskej asociácie dopravných psychológov Karol Kleinmann. „Ako verejne známa osobnosť a obľúbený športový vzor mohol najmä mladých vodičov inšpirovať k zodpovednosti a čestnosti a stal sa pravý opak,“ reagoval na závery vyšetrovania Kleinmann.

Podľa dopravného analytika Jozefa Drahovského je uložená pokuta v súlade s našimi právnymi predpismi. „Vždy, keď spravíte viaceré priestupky, pokuta sa dáva za ten najzávažnejší. Aj najzávažnejší z týchto troch priestupkov je stále za 50 eur,“ vysvetlil Drahovský. Polícia podľa neho ani nemala možnosť riešiť to inak. „Náš právny poriadok nepočíta so situáciou, keď na sedadle vodiča sedia dve osoby. Pokiaľ sa toto nezavedie priamo do predpisov, bude to stále tak. Myslím si, že keď sa bude novelizovať predpis, tak určite to tam pribudne,“ domnieva sa Drahovský.

Prípad sa stal vlani na jeseň. Hliadka dopravnej polície zadržala v centre Bratislavy luxusný mercedes, v ktorom bolo až 14 ľudí. Na sedadle vodiča sedel okrem Weissa aj jeho priateľ Dávid B. Policajt žiadal mladého futbalistu o doklady a vykonanie dychovej skúšky. Weiss odmietol s tvrdením, že on nešoféroval a následne bol obvinený z trestného činu vedenia vozidla pod vplyvom návykovej látky. Trestné stíhanie bolo zastavené v apríli okresným prokurátorom, ktorý konštatoval, že vodičom bol svedok Dávid B., nie obvinený Weiss.

Policajti nezozbierali dostatok dôkazov

Námestník Generálnej prokuratúry Peter Šufliarsky priznal, že Weissov spis študovalo až šesť prokurátorov. Nakoniec potvrdili predchádzajúce rozhodnutie okresného prokurátora. Inak podľa neho ani rozhodnúť nemohli pre pochybenie policajtov, ktorí auto zastavili. Podľa Šufliarskeho nezozbierali dostatok dôkazov. Dávidovi B., ktorý mal už počas kontroly vystupovať ako vodič, napríklad nedali ani fúkať. "Takéto chyby sa robia, keď sa k podobnému prípadu dostane človek prvýkrát,“ poznamenal vtedy k postupu policajtov Šufliarsky.

Voči futbalistovi aj ostatným členom posádky sa viedlo iba priestupkové konanie. Okresná prokuratúra Bratislava I. preto odovzdala časť vyšetrovacieho spisu polícii, aby mohla začať konanie pre podozrenie zo spáchania priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.